Польща вводить повний локдаун через новий спалах коронавірусу: що закриють і заборонять
Уряд Польщі ухвалив рішення ввести жорсткі обмеження через новий спалах коронавірусу.
Прем'єр-міністр Матеуш Моравецький заявив, що для відвідувачів будуть закриті ресторани, кафе і бари. Про це повідомляє TVN24.
"Всі підприємства такого типу не зможуть працювати так, як раніше. Вони зможуть пропонувати їжу і напої тільки на винос", – додав Моравецький.
За його словами, такий захід вводиться тільки на два тижні з можливістю продовження з урахуванням ситуації з коронавірусом.
Крім того, вводиться заборона збиратися у групах більше п'яти осіб (якщо мова не йде про членів однієї сім'ї), а також переведення школярів на дистанційне навчання.
Однак, якщо такі дії не дадуть результату, то уряд Польщі не виключає закриття кордонів і інші радикальні заходи.
"Ситуація залишається складною, динамічною. Ми повинні діяти рішуче. Нас дуже турбує темп приросту, його потрібно зупинити", – резюмував Моравецький.
Як повідомляв OBOZREVATEL, у столиці Польщі Варшаві скасували міську новорічну ніч у 2020 році через пандемію коронавірусу.