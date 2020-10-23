Польща вводить повний локдаун через новий спалах коронавірусу: що закриють і заборонять

Уряд Польщі ухвалив рішення ввести жорсткі обмеження через новий спалах коронавірусу.

Прем'єр-міністр Матеуш Моравецький заявив, що для відвідувачів будуть закриті ресторани, кафе і бари. Про це повідомляє TVN24.

"Всі підприємства такого типу не зможуть працювати так, як раніше. Вони зможуть пропонувати їжу і напої тільки на винос", – додав Моравецький.

За його словами, такий захід вводиться тільки на два тижні з можливістю продовження з урахуванням ситуації з коронавірусом.

Крім того, вводиться заборона збиратися у групах більше п'яти осіб (якщо мова не йде про членів однієї сім'ї), а також переведення школярів на дистанційне навчання.

Однак, якщо такі дії не дадуть результату, то уряд Польщі не виключає закриття кордонів і інші радикальні заходи.

"Ситуація залишається складною, динамічною. Ми повинні діяти рішуче. Нас дуже турбує темп приросту, його потрібно зупинити", – резюмував Моравецький.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у столиці Польщі Варшаві скасували міську новорічну ніч у 2020 році через пандемію коронавірусу.