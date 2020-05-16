Польща відмовила Путіну у новій угоді з транзиту газу до Європи

Дія попереднього договору закінчується 17 травня, продовжувати його термін Варшава не збирається

Головний маршрут доставки російського газу в Європу газопровід "Ямал-Європа" більше не буде функціонувати на повну силу

Польща відмовилася продовжувати угоду з РФ, за якою територією країни відбувався транзит російського газу до Європи.

Як пише Reuters, дія угоди закінчується 17 травня, і в Польщі відмовилися її переглядати.

Таким чином, головний маршрут доставки російського газу до Європи через газопровід "Ямал-Європа" не працюватиме на повну силу. Як пише агентство, щороку ним у Європу поставляли 33 мільярди кубометрів газу.

Польща ухвалила рішення щодо транзиту російського газу

Зазначається, що угода була підписана ще у 1990-х роках, а на цей газопровід припадає п'ята частина європейських поставок російського газу.

У Польщі ухвалили рішення, що після закінчення угоди потужності газопроводу виставлятимуть на аукціонах і здійснюватимуть потім відповідні поставки.

За даними агентства, сама Польща закуповувала до 10 млрд кубометрів на рік у Росії, і угода на постачання розрахована до 2022 року. До речі, польська влада вже заявила, що не збирається її підписувати.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Польща отримала всі необхідні дозволи для будівництва газопроводу Baltic Pipe після схвалення Швецією.

При цьому російський монополіст "Газпром" приготувався до різкого падіння попиту на експорт газу через пандемію коронавірусу та економічну кризу. За оцінками компанії, падіння складе 16,4%.

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