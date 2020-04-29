Польща спростить умови для українських заробітчан: що зміниться

Польський уряд підготував законопроект "Антикризовий щит 3.0", що містить нові пропозиції для українців щодо роботи на сезонних роботах без необхідності отримання відповідного дозволу.

Таким чином польський уряд намагається піти назустріч польським фермерам, які неодноразово заявляли, що збирати полуницю і інші ягоди та овочі через брак працівників з України буде нікому, передає Money.pl.

Зокрема, керівництво Національної сільськогосподарської палати Польщі (KRIR) попросило міністра закордонних справ втрутитися у ситуацію, за якої сезонні працівники з України не можуть приїхати на роботу. У своєму зверненні KRIR очікує від МЗС конкретних дій по відкриттю польських консульств та візових центрів в Україні і Білорусі для видачі віз трудовим мігрантам.

kp.ua

Перший "Антикризовий щит" передбачав, що роботодавці можуть змінювати умови договорів, підписаних з іноземцями. Однак польський уряд прийшов до висновку, що прописано положення недостатньо точним, адже тоді іноземним працівникам потрібно було заново отримувати нові дозволи, щоб їх праця і надалі вважалася легальною. Тому в "Антикризовий щиті 3.0" польський уряд передбачив корективи. Крім того, уряд пропонує автоматично продовжити термін дії всіх документів, виданих раніше іноземцям у Польщі. Відзначають, що до початку пандемії коронавірусу щомісяця до Польщі приїжджали близько 160 000 працівників з України.

Як повідомляв OBOZREVATEL , уряд України не хоче відпускати заробітчан, які повернулися через закриття кордонів у зв'язку зі спалахом COVID-19, назад на роботу в інші країни.

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