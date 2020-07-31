Польський концерн PGNiG вирішив взяти участь в суді у справі про звільнення російського газопроводу в обхід України "Північний потік – 2" від вимог оновленої Газової директиви ЄС.

Про це повідомив голова правління компанії Єжи Квечінський в Twitter.

За його словами, PGNiG і дочірня компанія PST вже подали до Вищого суду Дюссельдорфа заяву про активну участь у розгляді.

Польща пішла в суд проти "Північного потоку-2" Twitter Єжи Квечіньского

Квечинський пояснив, що це дасть можливість захистити інтереси Польщі і польських підприємств.

Росія прагне завершити будівництво проекту "Північний потік-2", який повинен транспортувати газ до Європи по дну Балтійського моря. Газопровід готовий на 90%. Зараз Москва сподівається завершити проєкт за допомогою своїх власних кораблів.

Раніше стало відомо, що Оператор проекту будівництва російського газопроводу "Північний потік-2" компанія Nord Stream 2 AG подала апеляцію на рішення суду Євросоюзу, який вирішив не розглядати позов проти дії норм Газової директиви щодо трубопроводу.

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