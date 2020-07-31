Польща пішла в суд проти "Північного потоку-2"
Польща пішла в суд проти "Північного потоку-2".
Польський концерн PGNiG вирішив взяти участь в суді у справі про звільнення російського газопроводу в обхід України "Північний потік – 2" від вимог оновленої Газової директиви ЄС.
Про це повідомив голова правління компанії Єжи Квечінський в Twitter.
За його словами, PGNiG і дочірня компанія PST вже подали до Вищого суду Дюссельдорфа заяву про активну участь у розгляді.
Польща пішла в суд проти "Північного потоку-2" Twitter Єжи Квечіньского
Квечинський пояснив, що це дасть можливість захистити інтереси Польщі і польських підприємств.
Росія прагне завершити будівництво проекту "Північний потік-2", який повинен транспортувати газ до Європи по дну Балтійського моря. Газопровід готовий на 90%. Зараз Москва сподівається завершити проєкт за допомогою своїх власних кораблів.
Раніше стало відомо, що Оператор проекту будівництва російського газопроводу "Північний потік-2" компанія Nord Stream 2 AG подала апеляцію на рішення суду Євросоюзу, який вирішив не розглядати позов проти дії норм Газової директиви щодо трубопроводу.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
8 лютого 2019 року Париж і Берлін підготували компромісний варіант поправок до газової директиви ЄС, які дозволять їх затвердити, однак залишать Берліну широкі можливості для реалізації проекту "Північний потік-2".
13 лютого Рада ЄС та Європарламент попередньо схвалили посилення газової директиви Євросоюзу на підставі значно доопрацьованого і пом'якшеного проєкту поправок, розробленого Німеччиною і Францією.
21 лютого Рада Європейського Союзу схвалила поправки до газової директиви, які зачіпають "Північний потік-2". Йдеться про компромісний варіант поправок, що передбачає посилення вимог до нового проєкту російського газового монополіста "Газпрому".
19 березня Комітет Європарламенту з питань промисловості, досліджень та енергетики підтримав проєкт поправок до газової директиви ЄС, яка може створити перешкоди для "Північного потоку-2".
1 травня 2020 року стало відомо, що німецьке Федеральне мережеве агентство планує відхилити заявку компанії Nord Stream 2 AG на звільнення від норм газової директиви ЄС.