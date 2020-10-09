Польща вписала мільярдний штраф "Газпрому": як позначиться на "Північному потоці-2"

Польський штраф на $7,6 млрд для "Газпрому" вже ніяк не може вплинути на реалізацію газопроводу в обхід України "Північний потік-2".

Про це сказано в статті "РБК". Відзначається, що польський регулятор вимагає, щоб європейські партнери "Газпрому" розірвали контракти, укладені раніше для фінансування проєкту.

"Але розірвання цих контрактів зараз ніяк не може вплинути на реалізацію проєкту, фактично він уже профінансований", – прояснив юрист Дмитро Горбунов.

За його словами, проєкт здебільшого профінансований але, щоб формально не розривати контракти, може бути реалізований ще один шлях, який в цілому не порушить законодавства, – компанії можуть змінити умови договорів, виключивши положення про заставу акцій Nord Stream 2.

На думку експертів, рішення UOKiK – це просто "показовий виступ", єдине, що всерйоз впливає на проєкт, – це санкції США, запроваджені у грудні 2019 року, і нові обмеження, які обговорюються в американському конгресі.

Варто зазначити, що через торішні санкції швейцарська компанія Allseas була змушена відвести свої трубоукладальні судна з проєкту і будівництво газопроводу було припинено. Будівництво досі не відновлено, хоча для цих цілей може бути притягнутий трубоукладач "Академік Черський", єдиний в Росії, хто володіє сучасною системою динамічного (без'якорного) позиціонування.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 7 жовтня в Польщі антимонопольний регулятор UOKiK оштрафував "Газпром" на $ 7,6 млрд через трубопровід "Північний потік-2".

Влада Німеччини не виключила зміни ставлення до газопроводу "Північний потік-2" і введення санкцій проти нього через ситуацію з отруєнням Навального. При цьому багато німецьких політиків закликали канцлера Ангелу Меркель призупинити будівництво газопроводу або повністю відмовитися від нього.

11 вересня в Німеччині зробили дві суперечливі заяви щодо СП-2.

У США закликали взагалі не добудовувати газопровід в обхід України. Пізніше стало відомо, що США за всяку ціну зупинять "Північний потік-2".