Польща оштрафувала "Газпром" майже на $8 млрд: у Росії відреагували

У Польщі антимонопольний регулятор UOKiK оштрафував "Газпром" на $7,6 млрд через трубопровід "Північний потік-2".

Російський газовий монополіст отримав відповідне покарання за будівництво газопроводу без згоди. Про це йдеться на сторінці UOKiK у Twitter.

Крім того, штраф отримали ще п'ять компаній, які беруть участь у будівництві "Північного потоку-2".

Одночасно з цим польський антимонопольний регулятор видав наказ про припинення дії контрактів, укладених для фінансування будівництва російського газопроводу.

Російський газовий монополіст отримав покарання за будівництво газопроводу без згоди UOKiK

Після відповідного рішення UOKiK акції "Газпрому" різко впали.

Акції російської компанії Investing.com

Пізніше представники "Газпрому" заявили, що бачать у максимальному штрафі по "Північному потоку-2" бажання Польщі зупинити проєкт будь-якими засобами.

"Північний потік-2" піде в обхід транзитних держав – України, Білорусі, Польщі та інших східноєвропейських країн – через виняткові економічні зони і територіальні води Росії, Фінляндії, Швеції, Данії та Німеччини.

Проєкт оцінюється в 9,5 млрд євро. Його реалізує "Газпром" в альянсі з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Вони взяли на себе зобов'язання профінансувати "Північний потік-2" сумарно на 50%, тобто на 950 млн євро кожен. "Газпром" надасть другу половину коштів – 4,75 млрд євро.

Президент Росії Володимир Путін заявляв, що газопровід зобов'язані ввести в експлуатацію на початку 2021 року. Отже, у "Газпрому" залишилося трохи менше ніж чотири місяці, щоб завершити амбітний проєкт.

Карта будівництва "Північного потоку-2"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше влада Німеччини не відкинула зміну ставлення до газопроводу "Північний потік-2" і введення санкцій проти нього через ситуацію навколо Олексія Навального. При цьому багато німецьких політиків закликали канцлерку Ангелу Меркель призупинити будівництво газопроводу або повністю відмовитися від нього.