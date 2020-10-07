Польща оштрафувала 'Газпром' майже на $8 млрд: у Росії відреагували

У Польщі антимонопольний регулятор UOKiK оштрафував "Газпром" на $7,6 млрд через трубопровід "Північний потік-2".

Російський газовий монополіст отримав відповідне покарання за будівництво газопроводу без згоди. Про це йдеться на сторінці UOKiK у Twitter.

Крім того, штраф отримали ще п'ять компаній, які беруть участь у будівництві "Північного потоку-2".

Одночасно з цим польський антимонопольний регулятор видав наказ про припинення дії контрактів, укладених для фінансування будівництва російського газопроводу.

Після відповідного рішення UOKiK акції "Газпрому" різко впали.

Пізніше представники "Газпрому" заявили, що бачать у максимальному штрафі по "Північному потоку-2" бажання Польщі зупинити проєкт будь-якими засобами.

"Північний потік-2" піде в обхід транзитних держав – України, Білорусі, Польщі та інших східноєвропейських країн – через виняткові економічні зони і територіальні води Росії, Фінляндії, Швеції, Данії та Німеччини.

Проєкт оцінюється в 9,5 млрд євро. Його реалізує "Газпром" в альянсі з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Вони взяли на себе зобов'язання профінансувати "Північний потік-2" сумарно на 50%, тобто на 950 млн євро кожен. "Газпром" надасть другу половину коштів – 4,75 млрд євро.

Президент Росії Володимир Путін заявляв, що газопровід зобов'язані ввести в експлуатацію на початку 2021 року. Отже, у "Газпрому" залишилося трохи менше ніж чотири місяці, щоб завершити амбітний проєкт.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше влада Німеччини не відкинула зміну ставлення до газопроводу "Північний потік-2" і введення санкцій проти нього через ситуацію навколо Олексія Навального. При цьому багато німецьких політиків закликали канцлерку Ангелу Меркель призупинити будівництво газопроводу або повністю відмовитися від нього.