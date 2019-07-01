Польща готує сюрприз для українських заробітчан: що важливо знати

Польща змінює міграційну політику. Міністерство внутрішніх справ уже розробило проект документа. А затвердити його має польська Рада міністрів.

У документі зазначається, що Польща має серйозні проблеми з нестачею робочих рук. Власне, громадяни цієї країни, також як і українці, шукають щастя у заможнішій Європі, де їм платять більше — у Німеччині, Франції, Англії.

Однак поляки сподіваються, що їхні громадяни повернуться додому, і тоді ринок праці доведеться серйозно регулювати. Детальніше у матеріалі OBOZREVATEL.

Головне:

Польща суттєво змінює правила роботи для трудових мігрантів;

Всі повинні знати польські мову, а також працювати легально;

Поляки останнім часом відкриті не тільки для українців, а й для робочих рук з інших країн.

Найперше до вихідців із В'єтнаму та Індії.

Хочеш жити у Польщі — вчи мову

Польський уряд сподівається на те, що поляки почнуть повертатися додому, або до країни приїдуть поляки, що живуть за кордоном за картою поляка, так звані репатріанти. І тоді їм доведеться регулювати свій ринок праці, щоби власним громадянам було де працювати.

Однак коли це станеться — невідомо. Тому Польща намагається виробити нові правила поведінки щодо мігрантів. Адже саме вони поки рятують польську економіку.

Українці працюють на полях у Польщі

"Головний посил цього документа в тому, що якщо ти хочеш працювати і залишитися жити в цій країні, то ти маєш стати поляком. Не просто громадянином, а вчити польську мову, пізнавати польську культуру, асимілюватися у польському суспільстві", — пояснює глава Всеукраїнської асоціації з міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник.

До того ж Польща наполягає на тому, щоб трудові мігранти працювали у них легально. "За минулий рік Держінспекція з питань праці провела у Польщі 8 тисяч перевірок, і тільки у 18% підприємств виявила нелегалів. Це дуже непогана цифра. Загалом нова політика буде підтримувати тих, хто працює у Польщі легально, а не приїздить у країну як турист або у гості, а потім шукає тут роботу або працює", — каже Воскобойник.

Заробітчани у Польщі

Хочуть надати перевагу білорусам

Також Польща готова приймати до себе не тільки українських заробітчан, які працюють на зборі врожаю, у сфері будівництва або різноробами на складах і фабриках. В кінці квітня були ухвалені поправки до польського "Закону про іноземців". В результаті тепер іноземці, які закінчили навчання або наукове дослідження у Польщі, мають право залишитися тут на 9 місяців, щоб знайти собі роботу.

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Польський експерт Пьотр Косцінський каже, що дискусія з приводу мігрантів у Польщі лише починається.

На кордоні з Польщею

"Поки зрозуміло, що Польща більше схиляється до того, щоб приймати мігрантів із близьких країн, таких як Україна. Українці близькі нам за культурою, менталітетом. Хоча є ті, хто пропонує надавати перевагу білорусам, у нас їх зараз теж чимало. І друга позиція — приймати іноземців на роботу на короткий термін, а не на постійно", — каже Косцінський.

Роблять ставку на в'єтнамців та індійців

Хоча Польща зараз веде переговори і з такими країнами як Індія, В'єтнам, Бангладеш, Філіппіни з приводу запрошення на роботу їхніх громадян.

"Річ у тім, що в наступному році набудуть чинності нові правила роботи мігрантів у Німеччині. І, наприклад, у нас члени профспілки, які ще не встигли перевезти сім'ї у Польщу, все збираються поїхати до Німеччини. Поляки розуміють, що у них будуть проблеми на ринку праці, і тому зараз активно працюють із Південно-Східною Азією. Але проблема в тому, що ті мігранти не знають мови, з ними можна говорити хіба що англійською", — каже глава профспілки "Трудова солідарність" Віталій Махинько.

Багато наших громадян працює на будівництвах сусідньої країни

Також Махинько зазначає, що поляки досі не зрівняли у правах своїх працівників із українцями.

"Наші громадяни продовжують працювати не за трудовими договорами, а за цивільно-правовими. А це велика різниця. Українці не можуть розраховувати на відпустку, їм не доплачують за переробку, за роботу в нічні зміни. Поки поляки не змінять свого ставлення, українці шукатимуть кращої долі у Німеччині", — каже Махинько.

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