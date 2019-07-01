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Марина Петік
Марина Петік
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Польща готує сюрприз для українських заробітчан: що важливо знати

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Польща змінює міграційну політику. Міністерство внутрішніх справ уже розробило проект документа. А затвердити його має польська Рада міністрів.

У документі зазначається, що Польща має серйозні проблеми з нестачею робочих рук. Власне, громадяни цієї країни, також як і українці, шукають щастя у заможнішій Європі, де їм платять більше — у Німеччині, Франції, Англії.

Однак поляки сподіваються, що їхні громадяни повернуться додому, і тоді ринок праці доведеться серйозно регулювати. Детальніше у матеріалі OBOZREVATEL.

Головне:

  • Польща суттєво змінює правила роботи для трудових мігрантів;

  • Всі повинні знати польські мову, а також працювати легально;

  • Поляки останнім часом відкриті не тільки для українців, а й для робочих рук з інших країн.

  • Найперше до вихідців із В'єтнаму та Індії.

Хочеш жити у Польщі — вчи мову

Польський уряд сподівається на те, що поляки почнуть повертатися додому, або до країни приїдуть поляки, що живуть за кордоном за картою поляка, так звані репатріанти. І тоді їм доведеться регулювати свій ринок праці, щоби власним громадянам було де працювати.

Однак коли це станеться — невідомо. Тому Польща намагається виробити нові правила поведінки щодо мігрантів. Адже саме вони поки рятують польську економіку.

Українці працюють на полях у Польщі

Українці працюють на полях у Польщі

"Головний посил цього документа в тому, що якщо ти хочеш працювати і залишитися жити в цій країні, то ти маєш стати поляком. Не просто громадянином, а вчити польську мову, пізнавати польську культуру, асимілюватися у польському суспільстві", — пояснює глава Всеукраїнської асоціації з міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник.

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До того ж Польща наполягає на тому, щоб трудові мігранти працювали у них легально. "За минулий рік Держінспекція з питань праці провела у Польщі 8 тисяч перевірок, і тільки у 18% підприємств виявила нелегалів. Це дуже непогана цифра. Загалом нова політика буде підтримувати тих, хто працює у Польщі легально, а не приїздить у країну як турист або у гості, а потім шукає тут роботу або працює", — каже Воскобойник.

Заробітчани у Польщі

Заробітчани у Польщі

Хочуть надати перевагу білорусам

Також Польща готова приймати до себе не тільки українських заробітчан, які працюють на зборі врожаю, у сфері будівництва або різноробами на складах і фабриках. В кінці квітня були ухвалені поправки до польського "Закону про іноземців". В результаті тепер іноземці, які закінчили навчання або наукове дослідження у Польщі, мають право залишитися тут на 9 місяців, щоб знайти собі роботу.

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Польський експерт Пьотр Косцінський каже, що дискусія з приводу мігрантів у Польщі лише починається.

На кордоні з Польщею

На кордоні з Польщею

"Поки зрозуміло, що Польща більше схиляється до того, щоб приймати мігрантів із близьких країн, таких як Україна. Українці близькі нам за культурою, менталітетом. Хоча є ті, хто пропонує надавати перевагу білорусам, у нас їх зараз теж чимало. І друга позиція — приймати іноземців на роботу на короткий термін, а не на постійно", — каже Косцінський.

Роблять ставку на в'єтнамців та індійців

Хоча Польща зараз веде переговори і з такими країнами як Індія, В'єтнам, Бангладеш, Філіппіни з приводу запрошення на роботу їхніх громадян.

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"Річ у тім, що в наступному році набудуть чинності нові правила роботи мігрантів у Німеччині. І, наприклад, у нас члени профспілки, які ще не встигли перевезти сім'ї у Польщу, все збираються поїхати до Німеччини. Поляки розуміють, що у них будуть проблеми на ринку праці, і тому зараз активно працюють із Південно-Східною Азією. Але проблема в тому, що ті мігранти не знають мови, з ними можна говорити хіба що англійською", — каже глава профспілки "Трудова солідарність" Віталій Махинько.

Багато наших громадян працює на будівництвах сусідньої країни

Багато наших громадян працює на будівництвах сусідньої країни

Також Махинько зазначає, що поляки досі не зрівняли у правах своїх працівників із українцями.

"Наші громадяни продовжують працювати не за трудовими договорами, а за цивільно-правовими. А це велика різниця. Українці не можуть розраховувати на відпустку, їм не доплачують за переробку, за роботу в нічні зміни. Поки поляки не змінять свого ставлення, українці шукатимуть кращої долі у Німеччині", — каже Махинько.

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Автор
Марина ПетікМарина Петік
Тема
Україна Польща
Місце
Україна
Теги
українці в Польщімігрантизаробітчаниробота в Німеччині
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Никифоров Константин
Никифоров Константин
Забыли главное с 01.08.2019. окраиньские заробитчане "не рабы" обязаны мыть ясновельможные унитазы исключительно языком.
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Бедный Петр
Бедный Петр
укрохолопы и за копейки будут работать, дома то вообще работы нету
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