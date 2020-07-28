Половина українців схвалює дії влади на підтримку промисловості, – соцопитування

52% українців готові підтримати ініціативи влади, спрямовані на розвиток промисловості. Такі дані отримано в результаті опитування, проведеного 5-6 червня компанією Gradus спільно з Центром Економічного Відновлення.

Серед ініціатив влади, які українці вважають пріоритетними, 52% респондентів назвали підтримку промисловості. Така ж кількість опитаних поділяє необхідність здійснення владою кроків для захисту національного виробника та просування експорту українських товарів.

Дослідження було проведено 5-6 червня 2020 року шляхом онлайн-опитування. Обсяг вибірки – 1000 респондентів віком 18-60 років, що проживають в містах з населенням понад 50 000 жителів.

Водночас промислове виробництво в Україні знижується 13 місяців поспіль. Зокрема, в червні 2020 року промвиробництво знизилося на 5,6% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. У переробній промисловості в червні 2020 року (до червня 2019 року) падіння склало 6,2%, у видобувній промисловості і розробці кар'єрів – 4,9%, в постачанні електроенергії, газу, пари та кондиціонованого повітря – 4%.