Половина українців не отримає пенсію в 60 років: що робити

В Україні фактично збільшили пенсійний вік для половини українців. Так, щоб вийти на пенсію в 60 років, до 2028 року необхідно мати як мінімум 35 років стажу.

На даний момент в середньому українці до пенсійного віку заробляють всього 32,5 року стажу, про це в ефірі ObozTV розповіла експерт в сфері пенсійного забезпечення Галина Третьякова.

Є три варіанти, як можна отримати пенсію без стажу, розповідає Третьякова. Перший - докупити бракуючий стаж (максимум можна купити 5 років). Причому один рік коштує 24 мінімальних ЄСВ. На даний момент мінімальний розмір ЄСВ - 820 грн. Таким чином, рік стажу обійдеться в майже 20 тис. грн. Другий варіант - оформити соціальну допомогу, але її розмір може бути навіть менший ніж розмір мінімальної пенсії.

Так, допомога має компенсувати різницю між доходом і прожитковим мінімумом.

Третій варіант - збирати на пенсію самостійно. "Вихід - накопичувати. Можете накопичувати в чому завгодно, не подобаються фінансова система, накопичуєте в біткоінах, якщо не хочете в біткоіни - в золоті, в чому хочете", - розповідає Третьякова. Крім того, експерт відзначає: працювати можна і після 60 років.

Також, за словами Третьякової, чинне законодавство передбачає, що другий рівень пенсійного забезпечення має запрацювати з 1 січня 2019 року.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL писав про те, хто залишиться без пенсії в Україні за новими правилами.