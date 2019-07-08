Польотів більше не буде: Росія і Грузія обмінялися останніми ударами

Рейс російської авіакомпанії "Аерофлот" SU 1893, який раніше вилетів з Тбілісі, приземлився в аеропорту Шереметьєво.

Це випливає з даних онлайн-табло аеропорту. Згідно з цими даними, рейс приземлився в 4:51 за київським часом, передає ТАСС.

Це останній рейс російської авіакомпанії з Тбілісі, що закриває польотну програму між Росією і Грузією.

Грузинські авіакомпанії Georgian Airways і MyWay Airlines завершили польоти в Росію 7 липня. З Росії в Грузію літали шість авіакомпаній: "Аерофлот", S7, "Уральські авіалінії", "Перемога", Red Wings, Nordavia.

Росія і Грузія закривають польоти RT

Також в Міністерстві транспорту РФ заявили, що заборона на польоти в Росію грузинських авіакомпаній триватиме до моменту повного погашення заборгованості з аеронавігаційного обслуговування.

За даними джерела "Інтерфаксу", грузинські авіаперевізники можуть знову отримати доступ на російський ринок, виконавши низку умов.

Першою такою умовою він назвав погашення грузинськими авіакомпаніями боргу перед Корпорацією по організації повітряного руху за аеронавігаційну діяльність, другою - підготовку та узгодження з російською стороною програм з підвищення транспортної авіабезпеки. Тільки після цього, за його словами, авіавлада Росії розгляне тему допуску.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У Тбілісі (Грузія) опозиційні сили ввечері 20 червня вийшли на масові протести. Вранці 21 червня учасників акції після стрілянини і бійок розігнала поліція. Скандал виник через запрошення російської делегації до Грузії на сесію Міжпарламентської асамблеї православ'я.

Член Комуністичної партії РФ Сергій Гаврилов, сидячи в кріслі спікера грузинського парламенту, відкрив сесію асамблеї, що і викликало хвилю обурення.

22 червня в Грузії почалася чергова хвиля протестів.

У РФ події викликали різку реакцію – президент Володимир Путін підписав указ, що забороняє перевезення пасажирів російськими авіакомпаніями в Грузію. Заборона вводиться тимчасово в цілях "забезпечення національної безпеки", йдеться в указі.

Пізніше найбільша мережа кінотеатрів Грузії Cavea призупинила покази фільмів російською мовою в зв'язку з акціями протесту і реакцією на них російської влади.

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