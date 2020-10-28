Поліцейським виділили ще 2 млрд грн із COVID-фонду

Кабінет міністрів України виділив додаткові 2 млрд гривень із "коронавірусного" фонду для працівників Нацполіції, задіяних у боротьбі з COVID-19.

Про це сказано в постанові уряду від 13 жовтня. Так, усього відомство уже отримало уже 4,2 млрд з Фонду боротьби з коронавірусом.

Кабмін виділив Нацполіції ще 2 млрд грн Урядовий портал

Спершу Міністерство внутрішніх справ отримало з ковідного фонду 2,7 мільярда, з яких понад 2 призначалися Нацполіції. Згодом, суму збільшили до 4,6 млрд.

Усього МВС отримало уже 4,6 млрд грн Урядовий портал

Кошти спрямовані на доплати співробітникам поліції, що забезпечують життєдіяльність населення на час карантину.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 13 жовтня Кабінет міністрів удвічі збільшив витрати на доплати військовим, медикам, поліцейським та іншим працівникам, які займаються ліквідацією наслідків пандемії коронавірусу.

Станом на 1 жовтня в "коронавірусному" фонді залишився 41 млрд грн. 25 млрд вже витратили на будівництво доріг й амбулаторій, доплати медикам, закупівлі обладнання та індивідуального захисту. Водночас жоден тендер на закупівлю апаратів ШВЛ не відбувся.