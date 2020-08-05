Політолог назвав п'ять причин безперспективності справи 'Роттердам+'

Справа "Роттердам+" не має судової перспективи – ціноутворення на основі імпортного паритету підтримує МВФ, а після скасування формули "Роттердам+" ціна вугілля різко зросла і споживачі переплатили за електроенергію 4,4 млрд грн. Про це написав політолог Кирило Сазонов на своїй сторінці у Facebook.

Політолог нагадав, що НАБУ розслідує справу "Роттердам+" вже три з половиною роки, але, на його думку, детективам нема чого передавати до суду. Також Сазонов наголосив, що формула "Роттердам+" заснована на імпортному паритеті, і зараз за аналогічною формулою в Україні формується ціна на газ, що закріплено в Меморандумі з МВФ.

"Детективам важко обґрунтувати злочинність вугільного "Роттердам+" при тому, що найбільший міжнародний донор України вітає введення газової формули "Амстердам+", – написав Сазонов.

Він також зазначив, що після скасування "Роттердам+" ціна на енергетичне вугілля зросла, в результаті споживачі переплатили за електроенергію 4,4 млрд грн. І це вже стало предметом розслідування ДБР.

"Поки НАБУ розслідує справу про введення "Роттердам+", Державне бюро розслідувань (ДБР) з березня цього року розслідує обставини скасування формули. Тим, хто скасовував "Роттердам+", інкримінується "заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем", – написав Сазонов.

Крім того, політолог наголосив, що "Роттердам+" був найшвидшим і найпрозорішим способом ліквідації вугільної корупції. Після скасування формули, вона повернулася у галузь.

"Напевно, всі чули про жахливі корупційні схеми, що охопили державну енергогенеруючу компанію "Центренерго" після зміни влади і скасування "Роттердам+" в 2019 році. Через фірми-прокладки Коломойського туди постачалося російське вугілля за завищеною ціною, через що прибуткове держпідприємство протягом року зазнало багатомільярдних збитків. Після втручання Міненерго новий менеджмент "Центренерго" погодився підписати контракт на закупівлю вугілля за формулою "Роттердам+". Ціна за формулою виявилося навіть на 20% нижче, ніж регуляторна ціна держшахт", – написав Сазонов.

Політолог також нагадав, що офіційні експертизи підтвердили законність і економічну обґрунтованість "Роттердам+", і завдяки формульному ціноутворення була припинена практика цінової дискримінації українського вугілля.

Нагадаємо, формула "Роттердам+" діяла для розрахунку вартості вугілля при встановленні прогнозної оптової ціни електроенергії виключно для промислових споживачів у період 2016-2019 років. Вона передбачала включення вартості доставки вугілля від хабів Амстердам-Роттердам-Антверпен. Формула було скасовано з 1 липня 2019 року з введенням ринку електроенергії. Після цього ціна вугілля та електроенергії для промисловців зросла.

10 липня 2020 року за сприяння Офісу президента України і за посередництва Міністерства енергетики державна компанія "Центренерго" уклала контракт на купівлю українського вугілля за ціною імпортного паритету, розрахованою за формулою "Роттердам+".

За принципом імпортного паритету з 2017 року в Україні формується ціна на природний газ для населення. Ціни визначаються на підставі вартості газу в європейських хабах плюс витрати на його доставку в Україну. Уряд Олексія Гончарука ввів, а уряд Дениса Шмигаля затвердив цей підхід у меморандумі з МВФ. Він передбачав включення вартості доставки газу з Нідерландів – біржа TTF (так звана формула "Амстердам+"). З 1 серпня 2020 року ціни на газ для населення стали нерегульованим, однак принцип імпортного паритету при ціноутворенні продовжив свою дію.