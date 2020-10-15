Політика Зеленського ведеться проти інвесторів у "зелену" енергетику – Energy Watch Group

Політика президента України Володимира Зеленського спрямована проти розвитку "зеленої" енергетики в Україні, що призводить до відтоку інвестицій із країни.

Про це заявив президент Energy Watch Group Ганс-Йозеф Фелл в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"Президент Зеленський закликав інвесторів вкладати гроші в "зелену" енергетику. Так що, ми бачимо, що він має позитивну думку щодо поновлюваних джерел енергії, але вся його політика побудована проти виконання цих цілей", – сказав Фелл.

Він наголосив, що рішення влади про ретроспективне зменшення "зеленого" тарифу є негативним сигналом для всіх інвесторів як українських, так і зарубіжних. У такій ситуації інвестори можуть надовго піти з України, причому не тільки ті, хто вкладає в розвиток енергетики, але й ті, хто інвестує в інші сфери.

"Скорочення "зелених тарифів" заднім числом – це сигнал для інвесторів у всіх інших сферах – сільському господарстві і так далі. Тобто, це сигнал про те, що Україна – країна, в якій немає стабільних законів, їх можуть поправити заднім числом і це може привести до катастрофи. Подібні кризи ми спостерігали в Іспанії, Чехії 10 років тому. Й іноземні інвестори просто зникли з обох країн, також з інших сфер", – пояснив Фелл.

На його думку, встановлені зараз розміри "зелених" тарифів, не є стабільними, й інвестори не впевнені, що в майбутньому їх знову не змінять. Тому ризик інвестування в Україну для них досяг критичної позначки.

"Нові "зелені" тарифи також нестабільні, вони закріплені навіть не на 20 років, а до 2029 року. І ця причина, з якої ніхто не захоче інвестувати в Україну. Це занадто короткий проміжок часу, який не дає впевненості в стабільності для інвестицій", – констатував Фелл.

Як повідомлялося, провідні асоціації ВДЕ заявили, що уряд порушує Меморандум про взаєморозуміння з виробниками зеленої електроенергії і не виконує зобов'язання щодо погашення боргів перед ними. Крім того, вони відзначили, що більшість інвесторів у ВДЕ з листопада 2020 прискорять підготовку до міжнародного арбітражу проти уряду України через тиск банків, які вимагають своєчасних розрахунків за надані кредити.

За інформацією партнера міжнародної юридичної фірми Dentons Максима Сисоєва, інвестори проєктів зеленої енергетики готуються до подання групових позовів проти України для захисту своїх прав.

За інформацією з судових реєстрів, уже понад 50 невеликих компаній, які інвестували в будівництво об'єктів відновлюваної енергетики, подали позови до ДП "Гарантований покупець", щоб відсудити невиплачені кошти за вироблену електроенергію. Загальна сума позовних заяв перевищує 630 млн грн.

Нагадаємо, що 1 серпня набув чинності закон №810-IX, який підписав президент Володимир Зеленський. Завдання закону – і основні положення меморандуму між Кабміном і іноземними інвесторами в ВДЕ. Закон передбачає, зокрема, зниження зелених тарифів, обмеження обсягів введення в експлуатацію нових потужностей ВДЕ, введення повної відповідальності за небаланси для виробників чистої електроенергії з 2022 (50% у 2021 році) та інші норми.

Крім того, закон визначає терміни й обсяги погашення накопиченої заборгованості перед виробниками ВДЕ – у четвертому кварталі цього року держава має виплатити 40% заборгованості (9 млрд грн), а решта 60% – у 2021 році. Зі свого боку, меморандум передбачає забезпечення 100% виплат за вироблену зелену електроенергію із серпня цього року.

Станом на початок жовтня накопичені борги за попередні періоди не погашено, рівень розрахунків за електроенергію з ВДЕ за серпень становить 100% (із значним запізненням), за вересень – 27%.

Раніше депутати фракції "Слуга народу" зареєстрували у Верховній Раді законопроєкт щодо підтримки виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії (№4151), яким пропонується випустити ОВДП на 19,6 мільярда для погашення у четвертому кварталі 2020 боргу перед виробниками зеленої енергетики Такий варіант обрано для того, щоб не підвищувати ціну на електроенергію для населення.

Голова Комітету з енергетики та ЖКГ Андрій Герус в інтерв'ю виданню Ліга.Бізнес заявив, що підтримує випуск ОВДП для погашення боргів на ринку електроенергії, зокрема перед інвесторами в зелену енергетику, оскільки особисто заклав ці норми в чинному законі.