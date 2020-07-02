Потрібно було аргументувати, а не кидати заяву на стіл, – в НБУ засудили звільнення Смолія

Андрій Довгань Економіка 10:23, 2.07.2020 Оновлено: 10:26, 2.07.2020

Член Ради НБУ Віталій Шапран заявив, що не відчуває політичного тиску на центробанк, а заяву його голови Якова Смолія про подачу у відставку вважає емоційною.

За його словами, останнім часом правління НБУ болісно реагувало на критику з боку як парламенту, так і Ради НБУ, повідомив "Інтерфакс-Україна".

"Я політичного тиску на НБУ не відчуваю, і вважаю, що і парламент, і Рада НБУ, і експертне співтовариство мають право критикувати керівництво НБУ. На критику потрібно відповідати аргументами, а не кидати заяви на стіл", – сказав Шапран.

На його думку, Смолій після зміни політичної влади перебував в незручній ситуації, коли він і частина керівництва НБУ було призначено за часів президента Петра Порошенка, а спільну мову з чинною владою йому і його команді швидко знайти не вдалося.

"Останні кілька тижнів правління досить болісно реагувало на критику з боку як парламенту, так і Ради НБУ. Буквально в кожному негативі бачилося або "політичний тиск", або "люди Коломойського", – описав ситуацію Шапран.

Він зазначив, що це певним чином заважало роботі Ради НБУ і її взаємодії з правлінням.

"Думаю, його рішення носить емоційний характер. Тепер рішення за президентом і парламентаріями", – сказав Шапран.

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава Нацбанку Яків Смолій 1 липня подав у відставку, написавши заяву "за власним бажанням". Він заявив, що протягом тривалого часу на регулятор здійснюється "систематичний політичний тиск".

У свою чергу в НБУ заявили, що поважають рішення Якова Смолія про відставку з поста глави регулятора і поділяють його застереження про "політичний тиск".

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