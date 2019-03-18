''Путіна не змусять!'' Пономарьов вказав на критичний нюанс із Кримом

Анексований Росією Крим не вдасться повернути під контроль України доти, поки главою РФ буде Володимир Путін. Для нього контроль над півостровом є питанням політичного виживання.

Таку думку в ефірі ObozTV висловив екс-депутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов. Він додав, що росіянам важко довести, що $150 мільярдів, які Росія втратила через санкції, пов'язані безпосередньо з анексією Криму.

"Щодо 150 млрд доларів – це рахуються всі сукупні ефекти, які є. Важко довести громадянам і Путіну, що дуже багато цих речей безпосередньо пов'язані з Кримом. Я вважаю, що пов'язані. За Путіна ніщо не змусить Росію повернути Крим Україні. Півострів для президента РФ – це питання політичного виживання", – сказав він.

Путіну було важливо показати громадянам РФ, що від революції можуть бути проблеми, пояснив Пономарьов. Він додав, що зараз російському президенту дуже важливо підтримувати цей міф за допомогою Криму.

"Путіну важливо було перебити ефект Майдану. Йому було важливо показати росіянам, що революція успішною не може бути. За допомогою телевізійної пропаганди він це показав. Зараз йому важливо цей міф підтримувати", – сказав політик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за оцінками західних аналітиків, російська економіка втратила понад $150 мільярдів у результаті введених Заходом санкцій через анексію Криму. Через п'ять років після анексії витрати Росії продовжують рости.

18 березня жителі РФ святкують мало не національне "свято" – анексію українського півострова Крим. На що перетворився півострів за п'ять років "правління" окупаційної "влади" – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

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