Не росіяни-олігархи: стало відомо, хто купив готель "Дніпро"

Валентина Гембарська Економіка 12:21, 23.07.2020 Оновлено: 12:25, 23.07.2020

Київський готель "Дніпро" купив співзасновник кіберкоманди NAVI Олександр Кохановський разом з партнерами. На місці готелю планується зробити великий кібеспортівний проект.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Судячи з поточного інформаційного фону я відчуваю гостру необхідність порозумітися. Перемогу в аукціоні за готель "Дніпро" здобули не росіяни олігархи, а українські айтішники", – пише Кохановський.

"Дніпро" купили українські айтішники
Facebook Кохановського

За його словами, кілька років тому він разом з партнерами задумав великий інфраструктурний кіберспортивний проєкт. Проєкт повинен був стартувати з будівництва арени, але партнери змінили свої плани, побачивши можливість приватизації готелю "Дніпро".

"Ми перетворимо його в перший готель в світі, повністю підготовлений для кіберспортівних івентів. Він буде включати в себе не тільки атрибути топового готелю (ресторани, бари, SPA-зони, і фітнес-центри), а й унікальні киберспортівні елементи: тренувальні зони, кіберспортивну сцену, спеціальні номери для професійних гравців, а також кращий в світі players 'lounge", – сказано в повідомленні.

Названо нових власників "Дніпра"
Facebook Кохановського

Як повідомляв OBOZREVATEL, 16 липня Фонд держмайна в рамках приватизації продав готель "Дніпро" в Києві за 1 млрд 111 млн гривень компанії "Смартленд", яка перемогла в аукціоні.

Пізніше ЗМІ дізналися, що компанію "Смартленд" заснував професійний гравець у покер Ванхапелто Петтері.

За даними ЗМІ, реальними власниками готелю "Дніпро" може бути група російських бізнесменів.

Пізніше в Фонді держмайна заявили, що проданий готель "Дніпро" за законом не може дістатися росіянину. Якщо переможцем виявиться громадянин РФ або кошти матимуть російське походження, то торги скасують.

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