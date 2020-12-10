Поклонська вляпалася в скандал у Росії через Крим та Ілона Маска

У Росії виник скандал через прохання нелегітимної депутатки Держдуми Наталі Поклонської допомогти з водою в Криму главу компанії Space X Ілона Маска.

Дискусія з главою "Роскосмосу" розгорілася на сторінці Поклонської у Twitter. Дмитро Рогозін образився через те, що "депутатка" не вірить в успішність російських технологій.

"А ви не хочете використовувати технології підготовки води, розроблені Московським інститутом теплотехніки для Москви або технології її опріснення (Центр Келдиша), які ми зробили для Казахстану на Каспії? Обидва підприємства – це "Роскосмос. Чи вам обов'язково потрібен Ілон Маск?" – написав глава компанії.

Рогозін поскандалив із Поклонською Twitter Поклонської

У соцмережах тут же відреагували на таке зауваження Рогозіна: "Зачепило за живе?", "Чого ви чекаєте? Поки прийдуть чужі ідеї, чужі технології і чужі гроші?", "Проблема води в Криму начебто не вчора з'явилася".

Рогозіна зацькували в коментарях Twitter Поклонської

Главу "Роскосмосу" висміяли Twitter Поклонської

Пізніше відповіла на його слова і сама Поклонська у своєму Telegram-каналі.

"Батут або ракети? Я за те, щоб наші ракети літали крутіше, ніж ракети NASA. Я за те, щоб наші люди жили крутіше, ніж зараз. Я за те, щоб ми не збирали всією країною гроші на лікування дітей. Я за те, щоб наші ліки були ефективні – як за кордоном. Я за те, щоб у людей була чиста вода і якісні продукти... і мені все одно, хто крутіший – Маск чи Рогозін. P.S. А санкції не ракета, так, Ілоне Маску?" – написала вона.

Поклонська відповіла Рогозіну Телеграм-канал Поклонської

Як повідомляв OBOZREVATEL, 8 грудня Поклонська запросила Ілона Маска переїхати до Криму. Вона зазначила, що американський мільярдер планує переїхати жити з Каліфорнії в Техас (США). На думку Поклонської, у неї є "кращий варіант".

Раніше Поклонська заявила про катастрофічну ситуацію з водою на півострові. Вона визнала, що там не залишилося прісної води.

Більше про те, чому Крим опинився на межі водної катастрофи, читайте в нашому матеріалі за посиланням.