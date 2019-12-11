Поки не буде миру на Донбасі: Зеленський зажадав нових санкцій проти Росії

Україна сподівається на продовження Євросоюзом санкцій проти Росії до повного виконання нею Мінських домовленостей і відновлення миру на Донбасі.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в ході телефонної розмови з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем, передає пресслужба ОПУ. Зазначимо, що лідери зв'язалися напередодні засідання Європейської ради, під час якого, як очікується, обговорять питання продовження економічних санкцій проти РФ.

"Розраховую, що лідери держав-членів ЄС збережуть єдність у підтримці суверенітету і територіальної цілісності України, а також у продовженні санкційного тиску на РФ до повного виконання Мінських домовленостей і відновлення територіальної цілісності України", – сказав Зеленський.

Український лідер підтвердив, що Київ залишатиметься надійним партнером щодо питань про транзит газу, і подякував ЄС за підтримку у тристоронніх переговорах.

Зеленський зажадав санкцій проти РФ

Президент Європейської ради привітав прогрес України у впровадженні євроінтеграційних реформ та підтвердив готовність ЄС і надалі надавати необхідну допомогу у цьому процесі.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

9 грудня о Парижі відбулася зустріч, яка стала першим самітом в "нормандському форматі" з 2016 року. У Єлисейському палаці зібралися лідери України, Німеччини, Франції та Росії – Володимир Зеленський, Ангела Меркель, Еммануель Макрон і Володимир Путін (вся хроніка подій зібрана тут).

Зеленський і Путін вперше зустрілися особисто (до цього вони спілкувалися тільки телефоном). В рамках саміту президенти України і Росії поговорили тет-а-тет.

За підсумками "нормандської зустрічі" сторони підписали спільне комюніке. Було досягнуто домовленостей про обмін полоненими, повне припинення вогню на Донбасі, розведення військ ще на трьох ділянках і подальшу роботу в "нормандському форматі".

Зеленський вельми позитивно оцінив підсумки саміту. Він наголосив, що Україні вдалося досягти шести поставлених цілей без здачі національних інтересів.

Тим часом Путін заявив про розбіжності із Зеленським щодо Донбасу.

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