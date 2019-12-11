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11 грудня • оновлено в 15:29
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Поки не буде миру на Донбасі: Зеленський зажадав нових санкцій проти Росії

5.5т
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Україна сподівається на продовження Євросоюзом санкцій проти Росії до повного виконання нею Мінських домовленостей і відновлення миру на Донбасі.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в ході телефонної розмови з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем, передає пресслужба ОПУ. Зазначимо, що лідери зв'язалися напередодні засідання Європейської ради, під час якого, як очікується, обговорять питання продовження економічних санкцій проти РФ.

"Розраховую, що лідери держав-членів ЄС збережуть єдність у підтримці суверенітету і територіальної цілісності України, а також у продовженні санкційного тиску на РФ до повного виконання Мінських домовленостей і відновлення територіальної цілісності України", – сказав Зеленський.

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Український лідер підтвердив, що Київ залишатиметься надійним партнером щодо питань про транзит газу, і подякував ЄС за підтримку у тристоронніх переговорах.

Зеленський зажадав санкцій проти РФ

Зеленський зажадав санкцій проти РФ

Президент Європейської ради привітав прогрес України у впровадженні євроінтеграційних реформ та підтвердив готовність ЄС і надалі надавати необхідну допомогу у цьому процесі.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Валентина Гембарська Валентина Гембарська
Тема
Санкції проти Росії
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
санкции
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Стратусов Додж
Стратусов Додж
В общем поболтали ни о чем.
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Галактионов Николай Петрович
Галактионов Николай Петрович
В ходе встречи нормандской четверки в Париже Владимир Александрович Зеленский жестко поставил на место Лаврова, довел до истерики Суркова и за пять минут завербовал Путина, который до этого три часа пытался безуспешного вербовать самого Владимира Александровича. Так же Зеленский строго отчитал Трампа, который не вовремя позвонил с просьбой не объявлять таки ему импичмент, разрулил ситуацию с желтыми жилетами во Франции и с нелегальными мигрантами в Германии. И дал в долг МВФ и на чай официанту, который приносил ему воду!Редакция нашей газеты «Альтернативные новости» поздравляет всех читателей с наступающим Новым годом и благодарит за то, что остаётесь с нами.
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Ivanov Igor
Ivanov Igor
Шапиро Женька, Я смотрю ты заседания думы смотришь! Я вот пару раз посмотрел. Скучная и очень рутинная работа.
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Шапиро Женька
Шапиро Женька
Rabinovich Alexander:"Галактионов Николай Петрович, супер! " Да, смешно получилось, развлекло, почти, как Майские указы или заседания Думы. :)
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Говорят, после встречи в Нормандском формате Зеленский лежит под капельницей из слёз Путина.
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Шапиро Женька
Шапиро Женька
Цуканов Евгений:"Говорят, после встречи в Нормандском формате..." У кого говорят, у Соловьёва или у супругов Скабеевых? :)
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