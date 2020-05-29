Попри те, що в Україні оголошено про початок поступового виходу з карантину, близько 35% роботодавців збираються впродовж найближчих місяців скорочувати зарплати співробітникам. Ще 15% переходять на неповний робочий день. А чверть компаній вимушені були відправляти працівників у відпустки за власний рахунок. Про це свідчить свіже дослідження компанії Kpmg. Разом з тим, в Україні фіксується стрімке зростання безробіття.

Втім, у цій невеселій статистиці є і позитивний момент: значна частина роботодавців у надскладних економічних умовах таки зберегла і людей, і їхні зарплати. Як? Про це говоримо з Олексієм Марченком, виконавчим директором "Комплексу "Агромарс", що спеціалізується на виробництві м’яса птиці під ТМ "Гаврилівські курчата".

Олексій Марченко

– Олексію, уряд оголосив про обережні наміри потроху виводити країну з карантину. Окремі кроки в цьому напрямку вже навіть здійснені. Тож, напевно, можна вже потроху підводити проміжні підсумки. Скажіть, чи змусив карантин скорочувати обсяги виробництва чи шукати шляхів скорочення витрат через урізання зарплат працівникам компанії чи звільнення частини штату?

– Станом на сьогодні менеджмент і керівництво компанії визнали за недоцільне вдаватися до таких радикальних кроків, як урізання зарплат чи скорочення працівників чи згортання виробництва.

Ми орієнтувалися на те, що продукт, який ми виробляємо – він потрібен за будь-яких умов. Їсти люди хочуть завжди. А м’ясо птиці – це об’єктивно найбільш доступний білковий продукт тваринного походження. Водночас ми не тільки не намагалися підзаробити, збільшивши ціни, а навпаки – знизили їх. Не в останню чергу тому, що розуміли: карантин вдарив не тільки по наших доходах. Він суттєво знизив доходи більшості людей. Розуміючи цю ситуацію, ми змушені були понизити свої ціни до більш-менш доступного для людей, що споживають нашу продукцію, рівня.

З іншого боку, як я сказав вже, ми не скорочували людей, не звільнили жодного працівника за час карантину. Навпаки: за час пандемії наша компанія взяла на роботу близько сотні людей, які заповнили вакансії, що були у нас з попереднього періоду.

Більше того, ми і далі готові розглядати питання щодо забезпечення роботою тих, хто захоче працювати в нашій компанії. Обов’язкова умова - бажання і готовність працювати. Тих, хто цій умові відповідає, ми з радістю прийматимемо у свій колектив. Забезпечуватимемо роботою – на відміну від тих, хто скорочує чисельність співробітників.

– Можливо, вашій компанії просто пощастило більше, ніж багатьом іншим. Раз ви вже не мали потреби скорочувати персонал.

– Анітрохи. Підстав для скорочення у нас теж було немало. Хоча би вже через те, що ринок реалізації нашої продукції суттєво скоротився. Бо ж частину її ми продавали на ринках, у окремих торгових кіосках. А з початком карантину вони раптом опинилися "поза законом". Робота ринків була припинена. Одночасно змушені були закритися і точки, через які наші франчайзери реалізували продукцію.

Тому загалом обсяг продажу нашої продукції та мережа її реалізації дуже серйозно скоротилися.

Але попри це ми не скорочували ні виробництво, ні людей. І не збираємося цього робити і надалі.

Інша серйозна проблема, з якою ми зіштовхнулися і яка суттєво ускладнила для нас реалізацію наміру зберегти виробництво і колектив – це зупинка пасажирських перевезень. В один момент доставити людей на роботу для нас стало величезною проблемою. Раніше ми організовували підвіз за допомогою кількох компаній-перевізників. А з початком карантину організація їх роботи дуже ускладнилась. Треба було додатково отримати цілий ряд погоджень і дозволів на перевезення людей у карантин.

Але ми цей шлях пройшли – і знайшли можливість і надалі доставляти людей на роботу.

Це було дуже важливо, бо підрозділи компанії розміщені у різних місцях. Але ми справилися - і забезпечили виробничий процес. І птиця була нагодована, і забійний цех працював без збоїв згідно плану, і продукцію ми змогли вчасно доставляти всім нашим франчайзингам по всій Україні – як робили це і до пандемії.

– Чи урізали зарплати людям?

– Ні, не урізали. Умови оплати праці не переглядалися. Навпаки, в окремих підрозділах, де було непросто забезпечити виробничий процес в умовах пандемії, зокрема, через те, що люди елементарно не могли добиратися на роботу – там ми переглядали зарплати у сторону збільшення. Зокрема, підвищили зарплату працівникам "Курганського бройлера" - нашого підрозділу у Харківській області.

– Які уроки компанія винесла з карантину? Що з нововведень плануєте взяти на постійне озброєння?

– Насправді, основною, мабуть, зміною на підприємствах стала необхідність застосовувати індивідуальні засоби захисту, ті ж маски і рукавички, наприклад. Але не скажу, що для нас це стало аж таким нововведенням. Наше виробництво завжди передбачало дотримання жорстких санітарно-ветеринарних та санітарно-гігієнічних правил. Така вже особливість технології виробництва м’яса птиці. Тож у карантин ми просто продовжили використовувати звичні для нас способи і методи – маски і рукавички. Тільки якщо раніше ми це робили для захисту м’яса від забруднення (є такий термін у галузі), то зараз робимо це ще й для захисту працівників від можливої інфекції.

І я пишаюсь тим, що нам вдалося забезпечити такі умови, які не дозволили вірусу проникнути на виробництво. Ми будемо і надалі неухильно дотримуватися всіх правил та вимог, які захистять людей та продукцію і дозволять нормально працювати, не вводячи якихось обмежень.

– Чи контролюєте стан здоров’я працівників, що приходять на роботу?

– Звісно. І це ще одна нова для багатьох підприємств традиція, яка на нашому підприємстві існує вже дуже давно. Ми і раніше оглядали людей, які приходили на роботу. На забійному цеху, наприклад, на вході всіх працівників, як і раніше, зустрічає медик, який є у штаті. Їм вимірюють температуру і тиск. І тільки після цього, якщо все добре, допускають до роботи.

Тому все це для нас – не новина. Просто тепер ми ще більше уваги і значення надаємо неухильному дотриманню цих правил.

– Чи встигла компанія вже відчути полегшення від перших послаблень карантину?

– Незначні зміни дійсно відчуваємо. Слава богу, почалося відновлення роботи ринків. І проблема, яка звалилася на нас з їх закриттям, поступово вирівнюється. Бо без достатньої мережі збуту ми, на жаль, не спроможні продати все, що виробляємо. А через мережу, пов’язану з ринками, МАФами, кіосками, ми реалізували до 30% продукції.

Інша справа, що обмеження знімаються поступово. Не всі ринки вже відкрились. Є частина ринків, які не відповідають умовам, що дозволяють їм відновити роботу. Тому проблема до кінця не знята і сьогодні.

Є ще один момент. Попри те, що людям дозволили скуповуватися на ринках за умови наявності маски і дотримання соціальної дистанції – кількість покупців на ринках досі не співмірна з тією, яка була до карантину. Можливо, це пов’язано з тим, що за час дії обмежень люди звикли скуповуватися у супермаркетах, які, на відміну від ринків, працювали без обмежень.

Але особисто я боюся, що є ще одна причина для такої ситуації: у людей може банально не бути грошей для того, аби дозволити собі купити навіть найдешевше м’ясо, яке є на ринку.

– Тобто попри початок послаблень, випробування для бізнесу і для вашого підприємства ще не завершені?

– Наш ринок – це Україна. Послаблення дійсно вводяться. Але не по всій країні, а в кожному регіоні окремо – зважаючи на те, яка ситуація наразі в тій чи іншій області. Десь, де в результаті проведеної роботи і високої свідомості громадян коронавірус вдалося хоча би частково приборкати – послаблення відбуваються. Тим же областям, де досі зберігається високий рівень захворюваності, про "потепління" поки лишається тільки мріяти.