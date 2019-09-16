"Показати зуби": у Європі відкинули ідею зняття санкцій з Росії

Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу заявив, що Захід не відмовиться від санкцій проти Росії.

В іншому випадку після війни з Грузією, агресії проти України й окупації Криму виникне загроза нового витка інтервенціоністської політики, передає "Інтерфакс".

"Грузія надала сміливість показати зуби Росії, насамперед у Криму, потім у Луганську і Донецьку. І якщо все це залишиться без досить сильного цінника, а лише замороженими конфліктами, де Захід показує односторонню слабкість, то це відкриє шлях і до третьої пригоди інтервенціоністської політики в будь-якій точці світу", – заявив Рейнсалу.

За його словами, відмова від ціннісних принципів заради прагматичної співпраці з Росією не відповідає інтересам Естонії.

"Якщо більшість країн вирішить відмовитися від санкцій і побудувати з Росією добрі відносини, Естонії доведеться переконувати друзів, що односторонні відмови від колишніх принципів – нераціональні й аморальні", – підсумував Рейнсалу.

Захід не відмовиться від санкцій проти Росії

Нагадаємо, що 29 грудня 2018 року набуло чинності рішення Євросоюзу щодо продовження економічних санкцій проти Росії на пів року, до 31 липня 2019-го.

Обмежувальні заходи проти Росії спрямовані на фінансовий, енергетичний та оборонний сектори, а також на сфери, пов'язані із виробництвом товарів подвійного призначення.

Також проти Росії діють такі обмеження:

обмеження доступу до первинного та вторинного ринків капіталу ЄС для 5 основних державних фінансових інститутів і їхніх контрольних дочірніх компаній, створених за межами ЄС, а також для трьох найбільших російських енергетичних і трьох оборонних компаній;

заборона на експорт та імпорт зброї;

заборона на експорт товарів подвійного призначення для військових цілей або кінцевих споживачів у Росії;

обмеження доступу Росії до деяких чутливих технологій і послуг, які можуть бути використані для видобутку й розвідки нафти.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 4 вересня Комітет постійних представників країн Європейського Союзу погодив рішення про продовження індивідуальних санкцій проти фізичних та юридичних осіб у РФ за підрив або загрозу територіальній цілісності, суверенітету й незалежності України.

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