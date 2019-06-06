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"Покарати Росію": Лавров поскаржився на санкції США

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Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що головна причина, по якій Сполучені Штати вводять санкції проти Москви, – покарати Кремль за незалежну зовнішню політику.

"Друга причина – недобросовісна конкуренція і спроба підвищити свою конкурентоспроможність методами санкційного тиску", – повідомив він в інтерв'ю РБК.

"Третя, більш глобальна причина – це розуміння незворотності процесів формування поліцентричного світопорядку, де набагато більше ніж одна або дві держави мають дуже сильний вплив на світову економіку і політику", – додав Лавров.

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За словами глави МЗС РФ, в умовах, коли американський долар визначає величезну частку світових економічних відносин і фінансових розрахунків, більшість неамериканських компаній змушені йти на певні компроміси.

"Їх інтерес – не втратити негайно якусь частину бізнесу. Уряди відповідних країн змушені брати це до уваги і намагатися домовлятися з американцями, щоб створити політичні рамки для вирішення поточних нагальних питань", – резюмував Лавров.

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • США і Росія готують перемовини на найвищому рівні. Вони можуть пройти на саміті "Великої двадцятки" в японській Осаці у червні. Зараз Вашингтон очікує відповіді від Москви. Питання майбутньої зустрічі Путіна і Трампа може обговорюватися під час візиту в Сочі держсекретаря США Майка Помпео.

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Тема
Санкції проти Росії
Особа
Сергій Лавров
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Меня зовут- Добрый кот
Меня зовут- Добрый кот
Нападать на соседей, аннексировать территории - это независимая внешняя политика Кремля ? Алени, у вашего министра иностранных дел сколько классов образования ?
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