Покарання за неофіційне оформлення: українці сказали, що це змінить

Покарання за неофіційні трудові оформлення є просто "імітацією бурхливої діяльності", які навряд чи зможуть вивести бізнес України з "тіні".

Таку думку висловили читачі OBOZREVATEL у відповідному опитуванні на нашому сайті. Всього проголосували 2989 чоловік.

Питання було поставлене так: "В Україні покарали за неофіційне оформлення: чи допоможуть перевірки вивести бізнес з "тіні".

Більша половина респондентів (55%) вибрала варіант "перевірки нічого не змінять - це просто імітація бурхливої діяльності".

Кожен третій респондент (33%) висловив упевненість, що "з тіні вдасться вивести лише малу частину бізнесу, інші знайдуть шпаринки".

І лише 11% опитаних були налаштовані оптимістично, проголосувавши за варіант "звичайно, тепер у місцевої влади є важелі впливу".

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