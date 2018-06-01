Покарання за неофіційне оформлення: українці сказали, що це змінить

Покарання за неофіційні трудові оформлення є просто "імітацією бурхливої діяльності", які навряд чи зможуть вивести бізнес України з "тіні".
Таку думку висловили читачі OBOZREVATEL у відповідному опитуванні на нашому сайті. Всього проголосували 2989 чоловік.
Питання було поставлене так: "В Україні покарали за неофіційне оформлення: чи допоможуть перевірки вивести бізнес з "тіні".
Більша половина респондентів (55%) вибрала варіант "перевірки нічого не змінять - це просто імітація бурхливої діяльності".
Кожен третій респондент (33%) висловив упевненість, що "з тіні вдасться вивести лише малу частину бізнесу, інші знайдуть шпаринки".
І лише 11% опитаних були налаштовані оптимістично, проголосувавши за варіант "звичайно, тепер у місцевої влади є важелі впливу".
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