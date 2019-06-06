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Покарання для корупціонерів: Рада відклала проект Зеленського

1.3тЧитати матеріал російською

Верховна Рада України не внесла до порядку денного законопроект про конфіскацію незаконних активів чиновників.

Тільки 205 депутатів підтримали включення у розгляд законопроекту №10358 президента Володимира Зеленського, і альтернативний проект №10358-1 позафракційного депутата Сергія Міщенка, свідчить офіційний сайт парламенту.

При цьому законопроект Зеленського про незаконне збагачення надійшов до Ради ще 4 червня. Документ передбачає не тільки кримінальну відповідальність, а й стягнення на користь держави неправомірних активів.

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"ГПУ звертається до суду, щоб стягнути активи. Кримінальна відповідальність наступає, якщо розмір збагачення є значним — 12 тисяч неоподатковуваних мінімумів. Для чого збільшили? Щоб антикорупційні органи не розслідували дрібні справи" – відзначав заступник голови адміністрації президента Руслан Рябошапка.

Розгляд справ щодо незаконного збагачення відбуватиметься за цивільною процедурою. Така процедура також дає можливість ретроспективного застосування, тобто застосування цих норм у минулому. Ті справи, які були раніше відкриті НАБУ та САП, – матеріали можуть бути використані знову. В порядку цивільної процедури ці відомства можуть звернутися до суду, щоб стягнути необґрунтовані доходи на користь держави.

"НАБУ готує позов, порівнюючи доходи і активи чиновників, потім подає його до Вищого антикорупційного суду. Прокурор має пояснити, чому активи є необґрунтованими і який зв'язок з особою, проти якої позов. Відповідач має прояснити законність. Рішення ухвалюється на основі балансу доказів", – пояснив Рябошапка.

Верховна Рада не внесла до порядку денного президентський законопроект

Верховна Рада не внесла до порядку денного президентський законопроект

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Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
Верховна Рада України
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Иванович Юрий
Иванович Юрий
Вот и ответ на вопрос, что собой представляет "рада"
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