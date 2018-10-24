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Покарали доларом: "Нафтогаз" назвав суму стягнень із "Газмпрому"

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Національна акціонерна компанія "Нафтогаз" уже два місяці поспіль стягує із "Газпрому" по $9 мільйонів у рамках рішення Стокгольмського арбітражу, яке російська компанія відмовляється виконувати.

Як написав головний виконавчий директор НАК Юрій Вітренко у Facebook, таким чином тільки за останній час вдалося стягнути із російського газового монополіста $18 млн.

"На додаток до $2,1 млрд, які, згідно з рішенням арбітражу, вже стягнули з "Газпрому" у вигляді газу, ми також стягнули з "Газпрому" 18 млн доларів грошовими коштами", — повідомив Вітренко.

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За його словами, уже два місяці "Нафтогаз" стягує із "Газпрому" грошовими коштами 9 млн доларів.

"Для тих, хто дуже стурбований нашими преміями — це більше, ніж ми отримали премій", — зазначив Вітренко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 28 лютого Стокгольмський арбітражний трибунал виніс рішення на користь "Нафтогазу" щодо більшості важливих питань у суперечці з "Газпромом".

2 березня у "Газпромі" заявили про намір розірвати діючі контракти із "Нафтогазом". У російській компанії аргументували, що Стокгольмський арбітраж нібито керувався подвійними стандартами, а рішення суду порушує інтереси сторін. При цьому в НАК підкреслили, що розірвання контракту "Газпромом" в односторонньому порядку юридично неможливе.

30 травня "Нафтогаз" почав процес стягнення із російського газового монополіста боргу. При цьому швейцарська влада вже вжила заходів щодо активів "Газпрому" на території країни.

5 червня Голландський суд задовольнив клопотання "Нафтогазу" про арешт часток російського газового монополіста у його голландських дочірніх компаніях.

Читайте всі новини по темі "Стокгольмське рішення по газу" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Стокгольмське рішення по газу
Особа
Юрій Вітренко
Місце
Україна
Об'єкти
НАК "Нафтогаз"Газпром
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Коментарі
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Комментарии на сайте не модерированы
Петренко Иван
Петренко Иван
При таком темпе взысканий,отсуженные 2,5 миллиарда,удасться взыскать,я думаю к 2200 году.
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3
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Автандилов Иван
Автандилов Иван
Во, хохловыблядки выдают))) "...взимает с "Газпрома" по $9 миллионов..." И И где же "взымнутые" девять лямов?)))
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Лукин Андрей
Лукин Андрей
этот мудрак деньги за транзит по старым ценам занес в перемогу......но таки он еще и в воровстве транзитного хазу открыто признаётся....уверенный и надежный транзитер
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