Покарали доларом: "Нафтогаз" назвав суму стягнень із "Газмпрому"

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз" уже два місяці поспіль стягує із "Газпрому" по $9 мільйонів у рамках рішення Стокгольмського арбітражу, яке російська компанія відмовляється виконувати.

Як написав головний виконавчий директор НАК Юрій Вітренко у Facebook, таким чином тільки за останній час вдалося стягнути із російського газового монополіста $18 млн.

"На додаток до $2,1 млрд, які, згідно з рішенням арбітражу, вже стягнули з "Газпрому" у вигляді газу, ми також стягнули з "Газпрому" 18 млн доларів грошовими коштами", — повідомив Вітренко.

За його словами, уже два місяці "Нафтогаз" стягує із "Газпрому" грошовими коштами 9 млн доларів.

"Для тих, хто дуже стурбований нашими преміями — це більше, ніж ми отримали премій", — зазначив Вітренко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 28 лютого Стокгольмський арбітражний трибунал виніс рішення на користь "Нафтогазу" щодо більшості важливих питань у суперечці з "Газпромом".

2 березня у "Газпромі" заявили про намір розірвати діючі контракти із "Нафтогазом". У російській компанії аргументували, що Стокгольмський арбітраж нібито керувався подвійними стандартами, а рішення суду порушує інтереси сторін. При цьому в НАК підкреслили, що розірвання контракту "Газпромом" в односторонньому порядку юридично неможливе.

30 травня "Нафтогаз" почав процес стягнення із російського газового монополіста боргу. При цьому швейцарська влада вже вжила заходів щодо активів "Газпрому" на території країни.

5 червня Голландський суд задовольнив клопотання "Нафтогазу" про арешт часток російського газового монополіста у його голландських дочірніх компаніях.