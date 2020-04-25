Я послушал в студии политиков, представителей новой власти, которые выступали: один говорит, год закончился, мы планируем что-то делать. Второй пришел и говорит: мы через 6 месяцев будем с Верховной Радой обсуждать, что мы сделали.

Сама концепция того, что они говорят, она в месяцах, в полгода, год - у них нет столько времени. Сегодня мы, представители среднего и малого бизнесе говорим - вы догоняете вчерашний день.

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Вы нам месяц назад сказали - будьте нашими партнерами, мы хотим, чтобы вы максимально сохранили рабочие места, потерпите. Но ведь партнерство - это ведь дорога в две стороны, а не в один конец. Мы месяц терпим, прижались, пытаемся минимально сокращать. Ждем, когда же вы что-то решите. Заканчивается месяц. Вам говорят, ребята, все летит в пропасть. Дайте нам возможность вздохнуть, дайте нам какие-то льготы. У нас кредиты, овердрафты, у нас налоги на землю, на недвижимость, дайте что-то.

И я слышу в студии - мы планируем когда-нибудь вам подключить бесплатно электричество...

Сегодня нас интересует, какая логика ваших действий?

Бабушка меня спрашивает, я на рынке не могу работать, а супермаркет через экран может. Бариста меня на улице спрашивают, я кофе на улице в киоске варить не могу, а международная сеть фаст-фуда может. Парикмахер меня спрашивает, ч не могу постричь один на один в перчатках, а большая сеть гипермаркетов работать может.

И таких вопросов у нас, у малого и среднего бизнеса миллион. И мы уже не выдерживаем. Месяц закончился и мы вынуждены будем людей массово увольнять. И вот оттуда пойдет динамика, люди месяц без работы...

А вы обсуждаете, выясняете между собой отношения. В разгар всего, что происходит, вы выясняете отношения.

И это есть проблема.

Есть три варианта:

1. Запретить, ничего не объяснив. Нет логики.

2. Можно объяснить, что мы от вас и просим: объясните логику каждого вашего действия нам, бизнесу, и нашим работникам по всей стране.

3. Найти компромисс. Чтобы было комфортно всем. До этого вы еще не дошли. Вы еще к этому пути не подошли. А мы вас просим, хватит решать вчерашнего дня вопросы.

Через месяц все в стране, кто работает в малом и среднем бизнесе, будут на улице. А вы выясняете 6 месяцев что вы сделали или не сделали...