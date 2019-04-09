Поїзд "Укрзалізниці" визнали одним з найкращих у Європі

Нічний потяг "Укрзалізниці" Київ-Варшава увійшов до переліку CNN "Найкращі нічні поїзди Європи".

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook міністр інфраструктури Володимир Омелян. "Вітаю "Укрзалізницю". Поїзд Київ-Варшава увійшов до переліку CNN найкращих нічних поїздів Європи. Поїзд #1 йде до ЄС!" — написав він.

Як зазначає CNN, в поїзді пасажири отримують можливість спати у тримісному, двомісному або одномісному купе.

"Поїздка займає понад 17 годин, а їжі немає. Тому варто запастися їжею, перш ніж сісти у поїзд... Проте ви отримуєте ранковий чай або каву і перекусити", — зазначено у матеріалі.

Поїзд Київ-Варшава Гордон

Як повідомляв OBOZREVATEL, у січні у Києві розгорівся черговий скандал через нововведення "Укрзалізниці" — так званий бориспільський експрес.

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