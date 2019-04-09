|Економіка
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
набору чаїв Взяти участь
Приз
Реєстрація
СвітСпорт

/Новини економіки

Поїзд "Укрзалізниці" визнали одним з найкращих у Європі

Читати матеріал російською

Нічний потяг "Укрзалізниці" Київ-Варшава увійшов до переліку CNN "Найкращі нічні поїзди Європи".

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook міністр інфраструктури Володимир Омелян. "Вітаю "Укрзалізницю". Поїзд Київ-Варшава увійшов до переліку CNN найкращих нічних поїздів Європи. Поїзд #1 йде до ЄС!" — написав він.

Як зазначає CNN, в поїзді пасажири отримують можливість спати у тримісному, двомісному або одномісному купе.

Новини
"Знову зламався": експрес "Укрзалізниці" втрапив у черговий скандал

"Поїздка займає понад 17 годин, а їжі немає. Тому варто запастися їжею, перш ніж сісти у поїзд... Проте ви отримуєте ранковий чай або каву і перекусити", — зазначено у матеріалі.

Поїзд Київ-Варшава

Поїзд Київ-Варшава

Гордон

Як повідомляв OBOZREVATEL, у січні у Києві розгорівся черговий скандал через нововведення "Укрзалізниці" — так званий бориспільський експрес.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Особа
Володимир Омелян
Місце
Україна
Теги
Укрзалізницяпотягрейтинг
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
3
15
Смішно
3
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки