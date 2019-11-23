Через Коломойського і ринку землі: ЗМІ заявили про провал місії МВФ в Україні

Місія Міжнародного валютного фонду поїхала з України без результатів. Вона пробула в Києві до п'ятниці, 22 листопада.

Про це повідомляє видання НВ з посиланням на два джерела. Відзначається, що головними питаннями МВФ до України залишаються олігарх Ігор Коломойський і незалежність НБУ.

За словами джерела, будь-який компроміс з колишніми власниками ПриватБанку неприйнятний.

"Так, будь-який компроміс неприйнятний, оскільки він підтвердить вплив Коломойського. А якщо він великий, то високий ризик дефолту і відкату реформ. А якщо так, то навіщо такій країні давати гроші, якщо вони з високою ймовірністю не повернуть? Логічно?" – сказав співрозмовник.

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Також місія поскаржилася, що земельну реформу не ухвалюють в тому форматі, як було обіцяно, а іноземців до ринку не допустили.

МВФ поїхав з України без результату

"МВФ розуміє, що це ще гірше, ніж мораторій, оскільки є ризик, що за безцінь землі можуть бути скуплені всім відомими особами. Це не зовсім ринок", – сказав співрозмовник видання.

Джерело додало, що місію найсильніше "зачепив обман" з ринком землі.

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Як писав OBOZREVATEL:

На початку вересня Україна остаточно розрахувалася з Міжнародним валютним фондом за програмою stand-by, розпочатою у 2014 році. Фінальні платежі склали у цілому $156 млн в доларовому еквіваленті.

26 вересня ЗМІ оприлюднили інформацію, що Україна не змогла домовитися про нову програму кредитування МВФ під час візиту місії Фонду до Києва.

Місія Міжнародного валютного фонду назвала умови для подальшої співпраці з Україною. Зокрема, мова йде про боротьбу з корупцією і зменшенні ролі олігархів у економіці.

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