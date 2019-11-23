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23 листопада • оновлено в 15:44
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Через Коломойського і ринку землі: ЗМІ заявили про провал місії МВФ в Україні

8.1т
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Місія Міжнародного валютного фонду поїхала з України без результатів. Вона пробула в Києві до п'ятниці, 22 листопада.

Про це повідомляє видання НВ з посиланням на два джерела. Відзначається, що головними питаннями МВФ до України залишаються олігарх Ігор Коломойський і незалежність НБУ.

За словами джерела, будь-який компроміс з колишніми власниками ПриватБанку неприйнятний.

"Так, будь-який компроміс неприйнятний, оскільки він підтвердить вплив Коломойського. А якщо він великий, то високий ризик дефолту і відкату реформ. А якщо так, то навіщо такій країні давати гроші, якщо вони з високою ймовірністю не повернуть? Логічно?" – сказав співрозмовник.

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Також місія поскаржилася, що земельну реформу не ухвалюють в тому форматі, як було обіцяно, а іноземців до ринку не допустили.

МВФ поїхав з України без результату

МВФ поїхав з України без результату

"МВФ розуміє, що це ще гірше, ніж мораторій, оскільки є ризик, що за безцінь землі можуть бути скуплені всім відомими особами. Це не зовсім ринок", – сказав співрозмовник видання.

Джерело додало, що місію найсильніше "зачепив обман" з ринком землі.

Новина доповнюється...

Як писав OBOZREVATEL:

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Автор
Валентина Гембарська Валентина Гембарська
Тема
транш МВФ
Особа
Ігор Коломойський
Місце
Україна
Теги
МВФ ПриватБанк
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Кульшин Владимир
Кульшин Владимир
МВФ просто видит, кто реально управляет страной, а кто просто марионетка!
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Войтко Евгений
Войтко Евгений
Одна помойка публикует новость со сслыкой на другую помойку, у которой источник новости таинственное "Джерело". Самим не противно?
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Хо Хол
Хо Хол
"земельную реформу не принимают в том формате, как было обещано, а иностранцев к рынку не допустили" - не забывай xoxлoинец, тут господарь чужезимец.
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