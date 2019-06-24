"Погрози не налякають!" Росія знову розгнівалася через паспорти для "ДНР" і "ЛНР"

Росія заявила, що ЄС тягнеться до санкцій, замість того щоб звернути увагу на проблеми жителів окупованого Донбасу нібито через нелюдську політику Києва.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ РФ Олександр Грушко в інтерв'ю "РИА Новости". Таким чином він прокоментував заяву, згідно з якою Євросоюз готовий розглянути питання про невизнання виданих жителям Донбасу російських паспортів.

"У "висновках" Ради Європи знову не побачили розуміння з боку ЄС тих гуманітарних мотивів, які спонукали керівництво Росії ухвалити рішення про введення спрощеного порядку видачі російських паспортів жителям "ДНР" і "ЛНР". Замість того, щоб звернути увагу на злидні, на які нелюдська політика Києва прирекла населення Південного Сходу України, єсовці рефлекторно тягнуться до недієвого інструменту санкцій. Втім, погрози невизнання з боку ЄС російських паспортів навряд чи налякають жителів Донбасу, багато з яких ось уже п'ятий рік виживають в умовах української блокади і артобстрілів", — заявив Грушко.

Паспорти Росії для "ДНР" і "ЛНР"

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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