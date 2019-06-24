"Погрози не налякають!" Росія знову розгнівалася через паспорти для "ДНР" і "ЛНР"

Росія заявила, що ЄС тягнеться до санкцій, замість того щоб звернути увагу на проблеми жителів окупованого Донбасу нібито через нелюдську політику Києва.
Про це заявив заступник міністра закордонних справ РФ Олександр Грушко в інтерв'ю "РИА Новости". Таким чином він прокоментував заяву, згідно з якою Євросоюз готовий розглянути питання про невизнання виданих жителям Донбасу російських паспортів.
"У "висновках" Ради Європи знову не побачили розуміння з боку ЄС тих гуманітарних мотивів, які спонукали керівництво Росії ухвалити рішення про введення спрощеного порядку видачі російських паспортів жителям "ДНР" і "ЛНР". Замість того, щоб звернути увагу на злидні, на які нелюдська політика Києва прирекла населення Південного Сходу України, єсовці рефлекторно тягнуться до недієвого інструменту санкцій. Втім, погрози невизнання з боку ЄС російських паспортів навряд чи налякають жителів Донбасу, багато з яких ось уже п'ятий рік виживають в умовах української блокади і артобстрілів", — заявив Грушко.
Паспорти Росії для "ДНР" і "ЛНР"
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Президент РФ Володимир Путін у кінці квітня підписав указ, який дозволяє жителям окремих районів Донецької та Луганської областей отримувати громадянство Росії.
Україна у відповідь звернулася до Радбезу ООН, оскільки рішення Росії порушує Мінські домовленості. Кабінет міністрів також визнав недійсними паспорти Росії, які видаються на окупованому Донбасі.
Крім того, Кабмін внесе чиновників Російської Федерації, які причетні до видачі паспортів жителям "ДНР" і "ЛНР", до санкційного списку.
Українців, які отримали російське громадянство, можуть позбавити соціальних виплат і пенсій. Громадяни України вважають, що такий крок буде більш ніж справедливим.
13 червня стало відомо, що у Євросоюзі також мають намір оголосити про невизнання паспортів, які Росія незаконно видає на Донбасі.
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