Погодинна подача води в Україні поки відкладається: що відомо

Станом на 20 серпня водоканали не переходять на погодинну подачу води у великих містах України. Підприємства сподіваються, що Кабінет міністрів знизить підвищені ціни на електроенергію.

"На сьогодні загрози відключень на почасовку у великих містах немає", – сказала в ефірі ObozTV віцепрезидент Української асоціації підприємств водопровідно-каналізаційного господарства "Укрводоканалекологія" Ольга Бабій.

Бабій наголосила, що поки питання зниження вартості електроенергії для водоканалів не вирішене, але буде розглянуте на засіданні уряду 21 серпня.

"Водоканали досі користуються електроенергією за новою, вищою ціною. Тобто вже більше місяця. Липень повністю плюс 20% у середньому, зараз плюс 18-20%. Але водоканали фактично зазнають збитків", – зазначила вона.

"Якщо завтра (21 серпня. – Ред.) Кабінет міністрів схвалить постанову про переведення водоканалів на фіксований тариф, т.зв. ПСО, за ціною 1,68 грн – є надія, що водоканали припинять зазнавати збитків із 1 вересня. І загрози їхньому функціонуванню не буде", – запевнила Бабій.

Вона пояснила, що після того, як постачальники електроенергії почали виставляти нові рахунки, водоканали або просять про відтермінування, або не всі рахунки приймають до оплати.

"У нас у тарифах немає коштів, щоб оплатити ту суму, яку нам виставляли. І зараз майже всі підприємства перебувають із постачальниками електроенергії в переговорних процедурах", – уточнила Бабій.

Також віцепрезидент Асоціації повідомила, що вони звернулися до Кабміну з проханням ухвалити окрему постанову про заборону відключень від електроенергії водоканалів у зв'язку зі швидким настанням опалювального сезону.

"Ми заявляємо, що мовчати не будемо. Ми будемо говорити про проблеми і щотижня будемо публікувати цю інформацію. Те, що зараз відбувається зі сферою водопостачання – це відповідальність не водоканалів. Це відповідальність Кабінету міністрів і НКРЕКП", – додала вона.

Раніше представник президента України в Кабінеті міністрів Андрій Герус в ефірі ObozTV повідомив, що ціни на електроенергію для водоканалів України можна знизити на 20% і це питання буде вирішуватися на найближчому засіданні уряду.

Подачі води по годинах у великих містах України поки не буде telanganatoday.com

Як повідомляв OBOZREVATEL:

На початку серпня в Асоціації підприємств водопровідно-каналізаційного господарства заявили, що вже з 20 серпня великі міста України можуть перейти на погодинну подачу води.

Причина в тому, що з 1 липня ціна на електроенергію для водоканалів зросла на 22-25%. Тому вони не в змозі платити за рахунками.

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