Українцям пояснили, від чого залежитиме ціна на газ

В Україні зростання або падіння ціни на газ залежить від трьох чинників: погоди в Європі, поведінки російського монополіста "Газпрому" та продаж блакитного палива приватними компаніями.

Про це голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв сказав в ефірі одного з телеканалів, передає УНН. Він підкреслив, що якби міг точно спрогнозувати, як змінюватиметься ціна на газ, то працював би в іншому місці.

"Якби я точно знав, я би працював в іншому місці, і заробляв би багато-багато мільйонів доларів. Але це, на жаль, не так, тому назвати (ціну на газ у майбутньому. – Ред.) я не можу. Ринок коливається, зимою, як правило, відбувається зростання. Наприклад, за листопад ми бачимо певну стабілізацію", – зазначив Коболев.

Ціна на газ залежить від таких факторів:

погоди в Європі;

поведінки "Газпрому";

того, яким чином приватні компанії, які закачали газ в українські сховища, вирішуватимуть питання щодо його продажу.

Глава НАК пояснив, що велика частина газу в українських сховищах належить не "Нафтогазу", а приватним компаніям.

"З точки зору споживача у мене є певні оптимістичні прогнози, але називати цифри я не можу", – підсумував посадовець.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українці до кінця опалювального сезону будуть щомісяця отримувати нові платіжки за газ. Тариф перераховують виходячи з цін на біржі в кінці кожного місяця. Крім того, з 1 січня перерахують і абонплату на газ.

У Національній комісії з питань енергетики і комунальних послуг розповіли: підвищення "другого платежу" не уникнути, хоча точні цифри чиновники називати не поспішають.

Близько 9 млн осіб найближчим часом можуть залишитися без газу. Так, уже з 1 січня 2021-го, відповідно до закону, всім, хто не встановив газові лічильники, повинні вимкнути блакитне паливо.