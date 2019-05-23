"Поганий знак": на Заході забили на сполох через масову скупку золота Росією

Росія за перший квартал 2019 року збільшила золоті резерви на 145,5 тонни, що на 68% більше, ніж за той же період 2018 року.

Закупівлі Росією золота досягли рекордних значень, що є "поганим знаком" для світу, вважає глава дослідницького відділу міжнародної брокерської компанії BullionVault Адріан Еш, передають "РІА Новини".

За його словами, Кремль накопичує золотовалютні резерви одночасно зі зменшенням вкладень в американські цінні папери, а також прагне знизити залежність від американського долара.

У такий спосіб, Москва намагається захиститися від можливої кризи світової економіки.

"Великі закупівлі золота урядами або центральними банками – рідко коли бувають гарним знаком для миру в усьому світі і співпраці", – повідомив Еш.

Якщо Росія продовжить купувати золото в такому ж темпі, то незабаром може обійти Францію й Італію і увійти до трійки країн із найбільшим запасом цього металу.

Цим, на думку експерта, Росія зміцнить своє становище на світовій арені. Крім того, Москва розцінює золото як інструмент для обмеження влади Сполучених Штатів.

Москва намагається захиститися від можливої кризи світової економіки

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Мінекономрозвитку РФ визнали, що через санкції, заборону валютних операцій для держбанків та підвищення цін на нафту інфляція перевищить офіційний прогноз у розмірі 3,4%, а вартість долара може становити 70 руб/$.

Водночас російські аналітики ще песимістичніші в оцінках. Вони впевнені, що у 2019 році на росіян може чекати інфляційний шок.

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