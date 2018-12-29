Подругу Путіна Ле Пен фінансували пов'язані з Україною росіяни

Лідер "Національного фронту" Франції Марін Ле Пен, готуючись до президентських виборів, отримала позику у 9,4 мільйона євро від російського банку.

Участь у оборудці взяли Олександр Бабаков, який є одним з основних представників інтересів Росії в Україні і володіє 11 з 24 українських обленерго, а також Геннадій Тимченко – основний підрядник проекту "Північний потік 2", повідомляє "Голос Америки".

Зокрема, коли Ле Пен потребувала грошей перед виборами, Бабаков запропонував їй взяти кредит через "Перший чесько-російських банк", який на той час контролював Тимченко.

"Національний фронт" отримав гроші від банку в 2014 році під 6%. Про угоду стало відомо завдяки публікації французького журналіста. В 2016 році банк визнали неплатоспроможним серед більше сотні інших російських банків.

Кредит партії Ле Пен було продано російській компаній зі зв'язками з військовими – "Авіазапчасть". Серед клієнтів цієї фірми фігурують сирійські військово-повітряні сили.

Передачу кредиту від банку оскаржує російська установа зі страхування депозитів. Поки йде процес, французька партія сплачує за кредит біля 165 тисяч доларів кожні кілька місяців на рахунок російського нотаріуса.

Ле Пен не виграла президентство, однак позика у 9,4 мільйона євро від росіян викликала критичні зауваження стосовно її партії та підозри у відмиванні коштів.

Марін Ле Пен та Володимир Путін

Як писав OBOZREVATEL, у листопаді, після кровопролитних протестів у Парижі, Ле Пен, яка відома своєю симпатією до президента Росії Володимира Путіна, звинуватили в зіткненнях на Єлисейський полях. Про те, що саме заклики Ле Пен вплинули на демонстрантів, заявив міністр внутрішніх справ Франції Крістоф Кастанер.