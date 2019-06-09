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Подорожчають не тільки сигарети: українців попередили про зростання цін

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Услід за підвищенням вартості сигарет в Україні слід очікувати незначного подорожчання всіх товарів. Ціни виростуть вже до кінця літа.

Про це в ефірі ObozTV заявила фінансовий аналітик Галина Хейло, коментуючи підвищення акциз на тютюнові вироби з 1 липня.

"В Україні ще з початку року заявляли про підвищення ставки акцизу на 29% в два етапи. Перший етап пройшов в лютому. Зараз йде другий етап", – зазначила експерт.

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Хейло закликала не акцентувати увагу на цигарках, оскільки вони не належать до товарів першої необхідності.

"Потрібно розуміти, що під акцизними товарами не тільки сигарети і алкоголь, але також нафтопродукти і зріджений газ. А подорожчання цих товарів вплине на ціни в цілому. Адже собівартість практично будь-якого товару включає в себе транспортні витрати", – розповіла вона.

"Зміна тарифів і цін в одному сегменті завжди впливають на загальну економічну ситуацію. І зараз треба чекати незначного подорожчання всіх товарів. До осені це станеться", – спрогнозувала аналітик.

Фінансовий аналітик спрогнозувала зростання цін в Україні

Фінансовий аналітик спрогнозувала зростання цін в Україні

rau.ua

Як писав OBOZREVATEL, з 1 липня в Україні підвищать на 9% акцизи на сигарети. Після цього виростуть і роздрібні ціни на тютюнові вироби. В середньому пачка може подорожчати на 2,2 грн.

Ціни на алкоголь в 2019-м, як очікуються, зростуть майже на 10%.

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Теми
Пряма трансляціяЕфіри Oboz TVЗростання цін в Україні
Особа
Галина Хейло
Місце
Україна
Теги
ценыінфляціяцигаркиподорожчання
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Макарский Александр
Макарский Александр
Главное здобулы гидность и томос
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леня зе
леня зе
папа, теперь ты будешь меньше пить и курить, нет сынок, это вы с мамой будете меньше есть.
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