Подорожчання хліба в Україні: стало відомо, чому ростуть ціни

З літа 2017 року ціни на хліб соціально значущих сортів в Україні щорічно зростають на 20-22% незалежно від рівня інфляції.

Подорожчання хліба розпочалося після скасування державного регулювання цін на продукти харчування, пояснив в ефірі ObozTV виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

"Після того, як зняли державне регулювання на соціально значущі продукти харчування, вартість хліба щороку зростає на 20-22%. Тобто хлібопеки щомісяця додають до ціни хліба 1,5-2%", – повідомив Пендзин.

За його словами, вартість електроенергії та інші виробничі витрати – далеко не головна причина подорожчання. Пендзин нагадав, що за державного регулювання соціально значущі сорти хліба завжди виявлялися від'ємно рентабельними – до мінус 15%.

"Хлібопеки, звичайно, не вмирали. Вони все покривали за рахунок печива, тортів, тістечок – того, що ніколи не регулювалося. У них був непоганий прибуток, але саме соціально значущі сорти хліба завжди були з від'ємною рентабельністю. Коли зняли державне регулювання – вони почали це потихеньку підтягувати", – розповів економіст.

Пендзин зауважив, що ціни на хліб піднімають планомірно і постійно.

"Була інфляція 13,7%, продуктовий кошик 18%, хліб – 22%... У минулому році: інфляція 9,8%, продовольчий кошик 14-15%, хліб – знову 22%", – навів він статистику.

Експерт уточнив, що зараз в середньому по Україні пшеничний вищого ґатунку коштує близько 19,5 грн, житній – близько 20,5 грн.

При цьому в Україні очікується рекордний урожай зернових – планується зібрати 72 млн тонн, з них близько 50 млн тонн підуть на експорт. Однак на вартості хліба це жодним чином не позначиться.

Хліб в Україні знову подорожчає drugoigorod.ru

OBOZREVATEL нагадує, що в Україні зростають ціни на багато продуктів харчування, незважаючи на зміцнення гривні щодо долара. Зокрема, у вересні найбільше подорожчала сметана і гречана крупа. А ось яйця і сезонні овочі (картопля, морква, буряк) – подешевшали.

У рубриці FoodOboz можна ознайомитися з різними рецептами, які допоможуть спекти хліб самостійно.

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