Подорожчання газу в Україні: експерт озвучив тяжкі наслідки для населення

Чергове підвищення тарифів на газ для промислових споживачів та інших суб'єктів господарювання в Україні негативно позначиться на загальному рівні цін.

У червні ціни на газ зростуть майже на 10% як порівняти з травневими тарифами, через що в країні спершу подорожчають будматеріали, продукція металургії, мінеральні добрива та сільгосппродукція, передають "Вести".

За словами експерта з енергетичних питань Валентина Землянського, підвищення ціни на газ позначається на виробництві дуже негативно, адже чим більша вартість енергоносія, тим більше вимивається оборотних коштів і нижчою стає конкурентоспроможність підприємства.

"Збільшуються витрати на виробництво одиниці товару. Якщо, наприклад, порівнювати його з товарами, виробленими в Росії, наприклад, добривами, то російські хіміки витрачають у два рази менше грошей на виробництво, ніж українські. Меншою мірою це торкнеться металургії - це торкнеться виробництва будматеріалів, цементу. В принципі, це торкнеться практично всіх", - розповів він.

Підвищення ціни на газ для підприємств також загрожує зростанням тарифів на гарячу воду й опалення, якими керують Національна комісія регулювання в сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКУ) і спеціальні постанови Кабміну.

Як писав OBOZREVATEL, Кабмін висунув нову пропозицію щодо тарифу на газ в Україні.