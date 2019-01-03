''Податок'' на схему Фукса: українців грабують на кожній поїздці у метро

Київський метрополітен – одне із найбільших комунальних підприємств столиці. За рік він провозить 498,5 млн пасажирів (враховується кількість поїздок, а не кількість людей). І з кожної такої поїздки у кишеню російського олігарха Павла Фукса потрапить 3,3 грн.

Для прикладу, сім'я із трьох осіб за умови, що кожен спускається у метро двічі в день щобудня, за місяць заплатять "податок на схему Фукса" у розмірі приблизно 420 грн! І так щомісяця.

Рішення суду на користь олігарха й невигідна для киян мирова угода призвели до того, що компанія Фукса продала метрополітену 100 вигонів у лізинг за захмарною ціною, а після зажадала штраф, пеню та "коригування" на загальну суму до 1,5 млрд грн. Схема вдарить не тільки по комунальному підприємству, а й по гаманцях кожного, хто спускається у столичне метро.

OBOZREVATEL розібрався, як київське метро через схеми російського олігарха збирає "данину" із пасажирів.

3,3 грн із кожного проїзду – Фуксу

Київський метрополітен, згідно з бюджетом столиці (детальніше читайте тут ) увійшов у трійку найзбитковіших комунальних підприємств. І цей збиток може бути значно більшим після того, як підземка виплатить "борг" Павлу Фуксу.

Завдяки "схемі Фукса" за вагони, які і без того продавали з націнкою 100%, зараз вимагають уже значно більше. Так, компанія олігарха у 2010-2013 роках видала метро у лізинг зазначені вагони. Через декілька років зажадали від комунального підприємства 365,9 млн грн за самі вигони, 112,3 млн грн відсотків, 229 млн "інфляційних витрат", 42 млн грн пенсії і 1,1 млрд грн "коригування". Детальніше про останній пункт розповімо трохи пізніше.

Справа київського метро про "взаємини" з ТОВ "Укррослізинг" перебувала на розгляді у Господарському суді міста Києва. Рішення, які в подальшому стали доленосними і, по суті, дали зелене світло на "законний грабіж", приймалися суддею Господарського суду Вадимом Босим. У його доробку – сумнівні судові рішення та "ні кола, ні двора", "секретна" інформація про притягнення до відповідальності за хуліганство, восьмирічне церковне навчання і, схоже, фіктивне розлучення. Детальніше про це можна прочитати тут.

Метрополітен підписав із олігархом мирову угоду. Згідно із документом, до 31 грудня 2018-го комунальне підприємство повинне було заплатити олігарху 656,1 млн грн, а до 31 грудня 2019-го – ще 994 млн грн. У сумі за період трохи більше року – 1,65 млрд грн. Відповідно до фінансової звітності метрополітену, за рік підприємство перевозить 498,5 млн пасажирів. Кожен із них, оплачуючи свій проїзд, віддасть щонайменше 3,3 грн Фуксу.

У минулому році гроші просто збирали із кас метро. Так, у червні 2018-го Державний виконавець Департаменту Мін'юсту 7 червня виніс постанову про арешт коштів в усіх касах метрополітену.

Варто відзначити, що на даний момент компанія Фукса перейменована в "Австро-Угорську Лізингову компанію". Власник - "Укррослізинг Сайпрус Лімітед".

Скільки насправді коштують "вагони Фукса"

У 2013-2014 роках, згідно з інформацією аудиторської служби, середня вартість вагона, який закуповував Київський метрополітен, була на рівні 9,6-11,5 млн грн. У той час як "Укррослізинг" продав метрополітену вагони за середньою ціною приблизно 13 млн.

Нині, з урахуванням усіх пені, коригувань і штрафів, вартість вагона становить уже понад 27 млн грн! Зазначені цифри наведені з розрахунку, що компанія "Укррослізинг" поставила метрополітену 100 вагонів. Хоча спочатку, згідно з реєстром судових рішень, у постановах суду йшлося про те, що метро поставили усього 70 вагонів. Пізніше у документах йшлося уже про 100 вагонів.

Як встановила Державна аудиторська служба, договір із "Укррослізинг" підписали у 2009-му, а компанія була створена зі статутним капіталом 20,6 тис. грн у кінці 2008 року.

Підписання договору із вказаною компанією, за даними аудиторської служби, привело до втрати коштів у розмірі 770,8 млн грн. "У тому числі винагорода "Укррослізинг" – 590,8 млн грн, що забезпечує "космічну рентабельність", – йдеться у звіті аудиторів. І це до того, як компанія додатково "вибила" з метрополітену ще 1,9 млрд грн.

Що цікаво, норма "про коригування", яка дозволила отримати 1,1 млрд грн, з'явилася у договорі тільки через декілька місяців після того, як підписали основний документ. Фактично комунальне підприємство столиці зобов'язалося виплатити приватній компанії усі можливі витрати, переглянути ціни з урахуванням подорожчання долара і т. д. Такі умови і призвели до того, що кожного разу, коли житель або гість столиці спускається у підземку, в кишеню Фукса йдуть 3,3 грн.

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