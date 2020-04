Податкову реформу в Україні будуть впроваджувати, не дивлячись на карантин

В Україні, не дивлячись на карантин і складні умови через спалах коронавіруса, не будуть уповільнювати податкову реформу.

Про це заявив голова ДПС України Сергій Верланов під час онлайн зустрічі з представниками Американської торгової палати в Україні (The American Chamber of Commerce in Ukraine), яка відбулася 9 квітня.

"Тут не треба нічого вигадувати: основними орієнтирами для нас залишаються запит українського бізнесу на стабільність і якість податкового сервісу, а також домовленості з МВФ і ЄС", - заявив Верланов.

За його словами, Державна податкова служба вже активно втілює частину з цих домовленостей, а саме підтримує і захищає систему автоматичного відшкодування ПДВ, бореться з нелегальним обігом підакцизних товарів, впроваджує сервісний підхід до платників.

Також глава податкової анонсував найближчим часом впровадження електронних чесних аудитів, які дозволять в рази знизити корупцію під час перевірок, і перехід ДПС на єдину юридичну особу, що забезпечить ефективність і незворотність реформи служби. "Адже перенесення в регіони перетворень, що відбуваються на центральному рівні, залишається для нас одним з головних викликів", - підкреслив Верланов.

В ході зустрічі сторони також обговорили ситуацію в країні і роботу податкової під час пандемії, зокрема безперебійність роботи інформаційно-телекомунікаційного блоку і розвиток електронного документообігу.

За словами Верланова в цьому напрямку податкова проводить активну роз'яснювальну роботу про можливості електронного спілкування з податковими органами. Зокрема, систематично на вебпорталі ДПС, ютуб-каналі і соціальних мережах розміщуються відеоуроки з роз'ясненнями щодо використання електронних сервісів.

Крім того, з огляду на ряд змін для бізнесу, передбачених новими законами щодо запобігання поширення Covid-19, ДПС готує інформаційні листи, в яких роз'яснює законодавчі нововведення.

"Ми докладаємо максимум зусиль, щоб платники податків в умовах карантину не відчували інформаційну ізольованість. Інформація по наповненню бюджету, зміни в законодавстві, сервісні можливості податкової - про все це ми регулярно комунікуємо", - зазначив Верланов, додавши, що податкова служба використовує нові формати спілкування з представниками бізнесу в умовах карантину, зокрема онлайн зустрічі.

Як повідомляв OBOZREVATEL , Кабінет міністрів України готує масштабну податкову реформу, яку збираються представити у квітні 2020 року.

