Податковий комітет Ради не допустив фінансової дискримінації підприємств зеленої енергетики – УВЕА

Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної ради України зняв з розгляду пропозицію, якою міг бути встановлений дискримінаційний порядок оплати за вироблену зелену електроенергію в залежності від видів генеруючих підприємств.

Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Української вітроенергетичної асоціації (УВЕА).

Автори допису також нагадали, що відповідна ініціатива просувалась Комітетом з питань фінансів, податкової та митної політики ВР України (далі — Комітет ВРУ) у законопроєкті №4101Д. Окрім зміни податкових норм, передбачалося внесення змін до статті 65 Закону України “Про ринок електричної енергії”, відповідно до яких ДП “Гарантований покупець” був би зобов’язаний здійснити 100% оплату електроенергії у ПРІОРИТЕТНОМУ ПОРЯДКУ: спочатку енергетичним кооперативам та виробникам з біомаси/біогазу, а потім усім іншим видам ВДЕ генерації.

"Порядок розрахунків за поставлену електроенергію перед виробниками з ВДЕ залишається незмінним. Пріоретизації не буде! УВЕА стало відомо, що сьогодні на своєму засіданні Комітет ВРУ відмінив розгляд даної правки", - заявили в асоціації.

В повідомленні зазначається, що спільна позиція найбільших асоціацій ВДЕ України і розголос даного питання в ЗМІ дозволили захистити галузь та запобігти розбрату, який намагаються спровокувати опоненти “зеленої” енергетики в Україні.

“Те, що Податковий Комітет ВРУ зняв з розгляду дану законодавчу норму яскраво ілюструє готовність народних депутатів України дослухатися до позиції інвесторів у відновлювану енергетику України, а також розуміння ними наслідків, до яких може призвести подальше загострення кризової ситуації в галузі. Будемо сподіватися, що в подальшому не лише Податковий Комітет ВРУ, але й усі інші Комітети ВРУ будуть попередньо обговорювати законодавчі ініціативи які стосуються галузі ВДЕ з провідними асоціаціями та іншими гравцями ринку”, - зазначив голова правління УВЕА Андрій Конеченков.

Нагадаємо, у вересні провідні асоціації ВДЕ заявили, що уряд порушує Меморандум про взаєморозуміння з виробниками "зеленої" електроенергії та не виконує зобов'язання щодо погашення боргів перед ними. Крім того, вони зазначили, що більшість інвесторів у ВДЕ з листопада 2020 року прискорять підготовку до міжнародного арбітражу проти уряду України з-за тиску банків, які вимагають своєчасних розрахунків за надані кредити.

28 жовтня вони зробили повторне звернення до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, яким заявили, що українська влада перейшла до переслідування та ворожої агресії на адресу інвесторів у "зелену" енергетику замість того, щоб виконати взяті перед ними фінансові зобов’язання. Це була відповідь на звинувачення з боку голови ДПС у нібито ухилянні від сплати податків компаніями, що виробляють "зелену" електроенергію.

За інформацією партнера міжнародної юридичної фірми Dentons Максима Сисоєва, інвестори у проекти "зеленої" енергетики готуються до подання групових позовів проти України для захисту своїх прав.

За даними з судових реєстрів, вже понад 50 невеликих компаній, які інвестували в будівництво об'єктів відновлюваної енергетики, подали позови до ДП "Гарантований покупець", щоб відсудити невиплачені кошти за вироблену електроенергію. Загальна сума позовних заяв перевищує 630 млн грн. Перші суди "Гарантований покупець" вже почав програвати.