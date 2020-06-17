Держфінмоніторинг розкрив головні схеми податкових злочинів

В Україні від початку 2020 року направили 60 матеріалів із податкових злочинів на загальну суму майже 30 млрд гривень у правоохоронні органи.

Про це повідомляється на сайті Державної служби фінансового моніторингу України.

Предметом розслідувань служби є кримінальні доходи, згенеровані від корупції, незаконної торгівлі людьми, наркотиками та зброї, тероризму та його фінансування, шахрайства тощо.

Підозрілі транзакції

Держфінмоніторинг на постійній основі здійснює аналіз підозрілих транзакцій на предмет оцінювання ризиків відмиванням коштів, які мають ознаки податкових злочинів як одного із різновидів предикатних злочинів.

Відповідно до ключових завдань фінрозвідки відомством Ігоря Черкаського здійснено низку широкомасштабних фінансових розслідувань, результатом яких стало направлення узагальнених матеріалів до правоохоронних органів.

Узагальнюючи практику проведених розслідувань, можна дійти висновків, що "послуги" з ухилення від сплати податків та отримання готівки, які надаються транзитно-конвертаційними групами, широко мають попит серед українських платників податків.

Схеми відмивання податків

Ухилення від сплати податків здійснюється через так звані "скрутки", а для отримання готівки можуть бути задіяні підприємства оптово-роздрібної торгівлі, які своєю чергою "продають" необліковану готівку, реалізуючи операції "зустрічних потоків".

Так званий "продаж" необлікованої готівки здійснюється поза банківською системою, що ускладнює її виявлення через механізми фінансового моніторингу в банку.

За цих обставин та умов ідентифікації таких схем сприяють інші джерела інформації та співпраця із правоохоронними та розвідувальними органами.

Статистика виявлених підозрілих транзакцій

З початку 2020 року Держфінмоніторингом до правоохоронних органів направлено 60 узагальнених матеріалів, пов’язаних зі злочинами в податковій сфері з використанням механізмів "транзиту", "скруток" та "зустрічних потоків".

Сума коштів, пов’язаних із відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, у цих матеріалах становить 29,9 млрд грн. Зазначені матеріали було направлено до компетентних органів.

Виявлені схеми відмивання коштів

У результаті проведених розслідувань діяльності широкомасштабних транзитно-конвертаційних груп (за участю близько 4 тисяч суб’єктів господарювання) протягом 2020 року до правоохоронних органів було передано 31 узагальнений матеріал із підозрами у формуванні безпідставного податкового кредиту, використовуючи схеми "скруток", "зустрічних потоків" та подальшої легалізації злочинних коштів на загальну суму 13,6 млрд гривень.

Під час відпрацювання зазначених узагальнених матеріалів заблоковано кошти в сумі 28,2 млн гривень, йдеться в повідомленні ДСФМУ.

Окремо за результатами аналізу підозрілих операцій з обготівковування коштів (у яких задіяно близько 4,5 тисячі підприємств), Держфінмоніторингом із початку нинішнього року до правоохоронних органів передано 28 узагальнених матеріалів із підозрою в легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом, на загальну суму 13,5 млрд гривень.

Також за результатами фінансових розслідувань протягом 2020 року було підготовлено та передано до правоохоронного органу узагальнений матеріал, пов’язаний із ухиленням від сплати податків через організацію "карусельної" схеми незаконного вивезення зерна та не повернення валютного виторгу в Україну на загальну суму 2,8 млрд гривень.

Відтак за період січня-травня 2020 року до правоохоронних органів скеровано 60 матеріалів із підозрами в податковій сфері на загальну суму 29,9 млрд гривень.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні в першому кварталі 2020 року виявили низку фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з відмиванням грошей на суму 14,8 млрд гривень.