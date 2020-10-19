Податкова візьметься за схеми великого бізнесу в Україні

Державна податкова служба створить у центральному апараті департамент податкових розслідувань, головне завдання якого полягатиме у виявленні схем і ухилень від сплати податків великим бізнесом.

"Створюємо департамент податкових розслідувань – по суті це керуюча компанія за п'ятьма регіональними центрами обслуговування великих платників. Її завдання – виявляти схеми, знаходити ухилення", – повідомив голова відомства Олексій Любченко в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

У складі департаменту управління трансфертної освіти, тобто вся міжнародна діяльність, а також підрозділ центру галузевої компетенції (фахівці з вуглеводнів, ритейлу, будівництва).

За словами Любченка, департамент буде суто підрозділом, який займається міжнародними оподаткуванням.

Нова структура матиме 31 територіальний орган. З них п'ять регіональних центрів обслуговування великих платників: Київ, Харків, Одеса, Львів, а також Запоріжжя або Дніпро.

"Ми залишаємо інтригу з приводу Запоріжжя або Дніпра, щоб була конкуренція. Занадто великий клубок, ми знаємо яких, інтересів. Саме в цих містах буде найбільша кадрова ротація, а також у Львові та Одесі. По Києву і Харкову найменше питань, глобальних кадрових ротацій поки що немає, принаймні, в межах Офісу великих платників", – резюмував голова Державної податкової служби.

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