Податкова служба перевиконала бюджет на 14,6 млрд гривень

Державна податкова служба України у травні-серпні не тільки надолужила відставання наповнення бюджету в сумі 11,7 млрд грн, а й перевиконала його на 14,6 млрд грн.

Такі результати представила пресслужба ДПС з нагоди Дня Незалежності України.

Зазначається, що попри скорочення ВВП на 6,5% у першому півріччі 2020 року, темп зростання сукупних надходжень платежів ДПС за 8 місяців склало +10,1%.

План надходжень до держбюджету ДПС

Зазначається, що таким чином у загальний фонд бюджету надійшло на 49,3 млрд грн більше (+16,3%), ніж за аналогічний період 2019 року.

Зокрема виплати ПДВ склали на 19,7 млрд грн більше, ніж планові показники – +36,8%.

Порівняно з цим же періодом 2019 року – +21,4 млрд грн (у 1,4 рази більше).

Зазначається, що лише за серпень 2020 року очікуване перевиконання плану бюджетних надходжень склало 10,8 млрд грн (+25,6%). Порівняно з 2019 роком – на 2,9 млрд грн більше.

Що стосується ПДВ, то у у серпні вдалося зібрати на 8,4 млрд грн більше, ніж у плані. Порівняно з 2019 роком – на 5,4 млрд грн більше.

План надходжень ПДВ ДПС

Як повідомляв OBOZREVATEL, за підрахунками Державної рахункової палати, Україна в першому півріччі 2020 року не виконала план доходів на 38 млрд грн, або 7,8%.