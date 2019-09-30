Податкова реформа проводиться в інтересах близького до влади олігарха – Біленький

Податкова реформа проводиться в інтересах близького до влади олігарха. Зокрема, йдеться про феросплавні заводи Ігоря Коломойського, що переробляють марганцеву руду. Таку думку у коментарі "Сегодня" висловив голова Федерації металургів України Сергій Біленький.

Сергій Біленький 24 канал

Так, Біленький заявив, що податки у сферах, які цікавлять Коломойського, підвищувати не будуть. І це відбувається на тлі різкого підвищення податків для більшості галузей промисловості, тоді як для бізнесу Коломойського створюються преференції.

"Ми не бачимо якогось справедливого підходу. Наприклад, рентна плата для марганцевої руди залишається на тому ж рівні. Мимоволі виникає підозра, що цей законопроект був ініційований, щоб захистити інтереси одного-єдиного бізнесмена – Ігоря Коломойського, якому належать підприємства з видобутку марганцевої руди і феросплавні заводи, які переробляють цю руду", - підкреслив Біленький.

Як повідомлялося раніше, заплановані зміни податкового законодавства, які, за підрахунками експертів, збільшать податкове навантаження на ряд галузей виробництва у 5 разів, Верховна Рада України може затвердити вже на цьому тижні. При цьому аргументи бізнесу до уваги ніхто не бере.

Пропоновані податкові зміни зроблять оподаткування на видобуток руди в Україні дорожчим, ніж в Росії - майже у 10 разів. Дешевше добувати руду буде також в Австралії, Китаї та Бразилії. Всі ці країни, включаючи Росію, дуже швидко можуть зайняти місце України на світових ринках.

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