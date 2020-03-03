Державна податкова служба у лютому перевиконала план з надходжень від податків та зборів до загального фонду держбюджету на 2,5 млрд грн або 7,1%.

Загальні доходи, за адміністрування яких відповідає ДПС, склали 37,1 млрд грн. Про це повідомила пресслужба податкової у коментарі OBOZREVATEL.

"Наприкінці січня я пообіцяв, що податкова виконає план з надходжень до бюджету за лютий. Результат, який ми продемонстрували, говорить сам за себе. Хочу запевнити усіх, що ми не збираємося зупинятися на досягнутому, тому триматимемо і далі високу планку, яку самі ж і задали. Що б не відбувалось довкола нас, податкова виконуватиме свою роботу все ефективніше", – заявив голова ДПС Сергій Верланов.

Податкова перевиконала план з надходжень до бюджету на 2,5 млрд грн ДПС

Також у Державній податковій службі підкреслили, що у лютому держбюджет отримав на 27,6% або на 8 млрд грн більше, ніж у лютому 2019 року.

Головним джерелом перевиконання доходів стали надходження від ПДВ завдяки підвищенню ефективності його адміністрування та впровадженню оновленої системи моніторингу податкових ризиків під час реєстрації податкових накладних.

Зокрема, вони склали 20,8 млрд грн. Це на 1,9 млрд грн або на 9,8 % більше, ніж у лютому 2019 року.

Податкова перевиконала план з надходжень до бюджету на 2,5 млрд грн ДПС

Крім того, у податковій наголосили, що у лютому у рамках боротьби з тіньовим ринком підакцизних товарів у повному обсязі були виконані індикативи зі спирту (142,2%), лікеро-горілчаної продукції (111,3%), пива (127%) та тютюнових виробів (100%).

Податкова перевиконала план з надходжень до бюджету на 2,5 млрд грн ДПС

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше прем'єр-міністр Олексій Гончарук подякував Верланову за роботу та назвав керівництво Державної податкової служби колективом чесних професіоналів.

"Зараз колектив нашої Державної податкової служби, принаймні, на рівні його керівництва, до якого у мене особисто є довіра як до чесних, порядних професіоналів, підготував ту операцію, яку ми сьогодні, власне, і презентуємо. Ідея дуже проста: український уряд, українська держава має захищати бізнес, який працює "в білу", по-чесному. Це означає, що ті, хто нечесно платить податки, мають зустрічати дуже жорсткий опір з боку держави. Кожного з таких хитрунів ми виявимо, і працювати їм точно не буде комфортно", – резюмував Гончарук.

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