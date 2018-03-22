"Податкова міліція" по-новому: продовження маски-шоу або аналітики в погонах

Нова "податкова міліція" перестане кошмарити бізнес і більше не допомагатиме фіскалам виконувати плани по зборах. А чесних підприємців, які справно платять в бюджет, більше не будуть "відвідувати" зі спонтанними перевірками. У всякому разі, так обіцяє автор законопроекту про Національно бюро фінансової безпеки (НБФБ) Ніна Южаніна.

Згідно з документом, "фінбезопасніки" не підкорятиметься ні Державної фіскальної службі (ДФС), ні уряду, а розслідування проводитимуть за європейським зразком - аналізуючи дані.

Детальніше про те, як буде працювати НБФБ і що зміниться - читайте в матеріалі "Обозревателя".

Як новий спецорган змінить життя українців

Через розкрадання бюджетних грошей і несплати податків бізнесом страждають всі українці. Гроші, які могли витратити на інфраструктуру, школи, лікарні, підвищення пенсій і зарплат бюджетників осідають в кишенях недобросовісних чиновників і безвідповідальних бізнесменів. При цьому виснаження фінансових ресурсів одна з головних загроз безпеки України, йдеться в підписаній президентом стратегії. Податкова міліція зі своїми обов'язками не справлялася, з таким твердженням погоджуються і в Раді, і в Кабінеті міністрів. На його місці пропонують створити новий орган - НБФБ.

Головні нововведення законопроекту:

1. Податкова міліція була структурним підрозділом ДФС, а значить, займалися виконанням планів з наповнення бюджету, то зараз новий орган хочуть зробити незалежним від виконавчої влади, з підзвітністю Раді і президенту. Таке нововведення, впевнена автор законопроекту Ніна Южаніна, дозволить уникнути конфлікту інтересів і розмежувати адміністративні і правоохоронні функції.

2. Крім того, НБФБ не чіпатиме бізнес, який стабільно платить податки. Бюро, згідно із законопроектом, перейде на європейську модель роботи Intelligence Led Policing (ILP). Простіше кажучи, новий орган в першу чергу займеться аналізом інформації, і на основі своїх досліджень зможе виявляти "тіньові" схеми і розкрадання бюджетних коштів. Така модель діє в країнах ЄС. У НБФБ будуть акумулювати інформацію, обробляти її і писати аналітичні документи. І якщо в ході дослідження знайшлися факти порушень, НБФБ нагряне з перевіркою або навіть відкриє кримінальне провадження. Бізнес, який справно платить одну і ту ж суму у вигляді податків, швидше за все, в поле зору бюро не потрапить.

Правда, є і свої "але", в зазначеній редакції законопроекту не вказано, як саме буде працювати нова модель, пояснює податковий консультант великої міжнародної компанії Олександр Вільде. Залежно від того, які критерії ризиків будуть брати до уваги, і буде будуватись робота нового бюро.

"Перехід на цей метод - спочатку аналізуємо, а потім діємо, це вже позитивний крок. Але тут потрібно розуміти, як саме буде втілена система ILP. Але якщо бізнес буде справно платити податки, це буде приблизно одна і та ж сума, звичайно, питань виникнути не повинно. З іншого боку, в наших реаліях система повинна і враховувати розмір підприємства, умови на конкретному сегменті ринку. Це все великий масив даних ", - відзначає експерт.

Також експерти побоюються, як саме будуть розпоряджатися зібраною інформацією і чи не потрапить вона в "непотрібні руки".

3. Навіть підприємець, який не заплатив, може обійтися без кримінальних переслідувань. Якщо довести, що не було наміру ухилятися від податків, то досить компенсувати в бюджет несплачену суму.

Правда, деякі парламентарії виступили з критикою ідеї створити НБФБ в пропонованому вигляді. За словами нардепа Мустафи Найєма, в документі не пропонують ліквідувати департаменти розслідування економічних злочинів в СБУ, Фіскальної службі, ГПУ і Нацполіціі. Тобто бізнес буде мати справу ще з одним правоохоронним органом з дублюючими функціями. Сама Южаніна таке твердження спростувала: за її словами в законопроекті запропоновано внести зміни до Кримінально-процесуального кодексу і передати НБФБ компетенцію розслідувати всі злочини в сфері публічних фінансів. За словами Южаніної, після прийняття закону бізнес буде мати справу тільки з НБФБ.

Як потрапити на роботу в "податкове" Нацбюро

Конкурс на вакансії в бюро госфінбезопасності оголосять тільки після прийняття закону і набуття ним чинності, але в самому документі прописано, хто має шанс працювати в новій "податкової міліції". Так, керувати бюро буде директор НБФБ - українець віком від 35 до 65 років, який не має судимості, але закінчив економічний або юридичний факультет, працював за фахом на керівних посадах, як мінімум три роки не входив в керівні органи партій і пройшов перевірку відповідно до закону "Про очищення влади".

Звітувати і підкорятися він буде президенту і Верховній раді, вони, в разі незадовільної роботи, порушення закону і т.д., і можуть його звільнити.

Вибере директора конкурсна комісія, до неї увійдуть по три представника від Ради, парламенту і президента. "Рядовим" співробітником бюро зможе стати українець старше 21 років, з юридичним, технічною або економічною освітою, стажем роботи за фахом не менше двох років. При цьому займати посади в НБФБ зможуть і колишні співробітники податкової міліції, якщо вони відповідають перерахованим требованіям.К слову, в податковій міліції працюють близько 4700 чоловік, а в бюро працевлаштують близько 4000 чоловік.

Остаточне рішення про те, чи з'явиться в Україні "заміна" податкової міліції, прийме парламент. Законопроект вже викликав бурхливі дискусії як серед нардепів, так і у виконавчій владі. Якщо НБФБ створять в запропонованому вигляді, ДФС і уряд втратять вплив на нову "податкову міліцію", а бізнесу доведеться звикати до нових, аналітичних, методів роботи фінансових контролерів. На даний момент в Україні немає ні НБФБ, ні податкової міліції. Ще в кінці 2016- го Верховна рада "через технічну помилку" фактично забрала у "податківців" легітимну можливість працювати. Міністр фінансів Олександр Данилюк в минулому році виступив із заявою, що повертати "репресивну податкову міліцію" не варто.