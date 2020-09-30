Податкова домовилася знищити 735 тисяч пачок цигарок за 1 копійку

Фірма ТОВ "Нью Екосвіт" за одну копійку має знищити 735 тисяч пачок цигарок на замовлення управління Державної податкової служби у Закарпатській області.

Відповідний договір з фірмою податківці уклали 24 вересня за результатами тендеру. Про це повідомляють "Наші гроші".

У ДПС виставили очікувану вартість тендеру 3000 гривень. Участь у торгах також брали "Нью ПП "Рома" та ТОВ "Екологічні переробні технології". Остання фірма вимагала привести ціну тендеру до ринкової.

Однак податкова відхилила вимогу "через причину обмежених кошторисних призначень".

Отже, "Нью Екосвіт" виграв тендер не торгуючись. Фірма одразу запропонувала 1 копійку за свої послуги, і зробити дешевшу пропозицію інші учасники вже не могли.

За даними журналістів, "Нью Екосвіт" – традиційний отримувач замовлень на спалення контрабанди у Закарпатській області.

За минулий рік фірма отримала 10 підрядів на 422 тисячі гривень. З початку поточного року вона виграла 31 лот на 1,2 млн гривень.

Фірма "Нью Екосвіт" виграла тендер не торгуючись "Наші гроші"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше "Укрзалізниця" влипла в скандал через тендер на поставлення харчування в поїздах "Інтерсіті".