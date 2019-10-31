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31 жовтня • оновлено в 15:26
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Податки на "євробляхи" можуть скасувати: що запропонувала "Слуга народу"

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Народний депутат від фракції "Слуга народу" Олексій Ковальов запропонував звільнити від акцизного податку легкові автомобілі та кузови до них, вантажні автомобілі, причіпи й напівпричіпи, автобуси, а також мотоцикли та мопеди.

Відповідне нововведення передбачає скасування податку до 1 січня 2021 року. Про це свідчить законопроєкт №2342 "Про спрощення умов ввезення на митну територію України транспортних засобів та приведення умов оподаткування до загального режиму акцизних зборів ЄС".

Документ також пропонує протягом 180 календарних днів з часу набуття чинності законопроєкту не враховувати віковий коефіцієнт під час розрахунку акцизного збору (тільки ставку акцизу й об'єм двигуна).

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Крім того, Ковальов ініціює призупинення дії підвищувальних коефіцієнтів до ставок акцизу (для авто віком п'ять-вісім років – коефіцієнта 40, старше восьми років – 50).

Також для спрощення митного оформлення та реєстрації в Україні пропонується для легкових автомобілів тимчасово (на 180 днів) призупинити заборону на ввезення машин, які не відповідають встановленим екологічним нормам (Євро-5).

Ще одним зареєстрованим в парламенті законопроєктом №2345 Ковальов запропонував продовжити ще на 180 днів (з часу набуття чинності закону) звільнення від штрафних санкцій за порушення порядку ввезення транспортних засобів.

"Слуга народу" запропонувала звільнити від акцизного податку легкові автомобілі

"Слуга народу" запропонувала звільнити від акцизного податку легкові автомобілі

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Авто на єврономерах
Місце
Україна
Тег
Єврономери
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