'Слуги народу' не змогли перенести запровадження нових податків для іноземців

Верховна Рада не підтримала відтермінування запуску оподаткування контрольованих іноземних компаній (КІК) до 2022 року.

"За" законопроєкт №4065 у другому читанні проголосували лише 194 народних депутати. Про це свідчить офіційний сайт парламенту (щоб подивитися результати голосування, доскрольте до кінця сторінки).

Автор документа – очільник комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики, народний депутат від "Слуги народу" Данило Гетманцев. Його законопроєкт переважно містить поправки до норм, які встановлює податковий закон №466 (також відомий як законопроєкт №1210).

Документ №1210 регулював оподаткування контрольованих іноземних компаній. Власники таких фірм, які є резидентами України, повинні були платити податки з їхнього прибутку (якщо КІК належить юрособі) або ж ПДФО з доходу (якщо контролер КІК – фізособа).

З 2021 року фізособи разом із декларацією про майновий стан і доходи та юрособи з декларацією з податку на прибуток повинні були подавати звіт про КІК. До цього звіту потрібно було докласти завірену фінансову звітність, яка складена за правилами бухобліку тієї юрисдикції, де іноземна компанія є податковим резидентом.

За неподання звіту передбачався штраф до 210 тисяч гривень, а за приховування інформації про КІК – до 2,1 млн гривень.

Зі свого боку законопроєкт №4065 мав відтермінувати запуск оподаткування КІК до 2022 року, внаслідок чого продовжувався пільговий період ліквідації таких компаній.

"Також уточнено, що інформація з КІК, отримана в перші два роки звітності, не може бути використана як доказ у кримінальних справах, і скасовано вимогу про надання первинних документів під час подання звітності в межах трансфертного ціноутворення з КІК", – відзначав Гетманцев.

Крім цього, документ пропонує обмежити застосування визначення "ділової цілі" і застосовувати його в межах трансфертного ціноутворення та для коригувань з офшорних юрисдикцій з 2022 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у січні 2020 року монобільшість Верховної Ради ухвалила скандальний закон №1210 про вдосконалення адміністрування податків.

Влітку 2019 року проти нього протестували бізнесмени, але навіть у пом'якшеному вигляді він не влаштовує багатьох. "Компромісні" правки підприємці називають напівзаходами, а сам документ – "податковим терором".

Пізніше Гетманцев заявив, що нововведення законопроєкту №1210 щодо контрольованих іноземних компаній не будуть стосуватися бізнес-активів.